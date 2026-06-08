Деньги собирали всем миром: в Зеленоградском районе построили храм из морского контейнера

Основой для храма стал обыкновенный морской контейнер. Внутри его обшили деревом. Фото: Калининградская епархия.

В поселке Русское Зеленоградского района построили необычный православный храм – из морского контейнера. В каких перевозят грузы на судах. Назвали церковь в честь Иоанна Русского. И вот, 9 июня в храме пройдет первый молебен. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской епархии.

Речь, безусловно, идет о временном храме. История его создания весьма любопытна. В апреле этого года жители поселков Русское и Поваровка обратились к митрополиту Балтийскому и Светлогорскому Серафиму с просьбой благословить создание прихода храма-памятника в честь святого праведного Иоанна Русского. Тот прошение рассмотрел и не только дал добро, но и выделил из средств епархии 100 тысяч рублей для покупки морского контейнера. Его он и благословил переоборудовать в храм.

Верующие собрали еще 400 тысяч рублей. Эти собранные всем миром деньги пошли на доставку контейнера в поселок.

В «коробку» врезали двери и окна, стены утеплили и обшили деревом. Получилось уютно. Храм расположили в самом центре поселка, через дорогу от мемориального комплекса на братской могиле советских воинов.

Проектом предусмотрено строительство каменного храма и музея памяти узников нацизма. Это будет целый мемориальный комплекс. Фото: Калининградская епархия.

На месте временного храма в будущем построят каменный. Проектировал его калининградский архитектор Олег Копылов, который в свое время стал автором большого собора и часовни на площади Победы в Калининграде. Рядом расположится музей памяти узников нацизма – планируется целый мемориальный комплекс.

По благословению благочинного Приморского округа, священника Сергия Василевского, первым богослужением во временном храме станет молебен с пением акафиста святому праведному Иоанну Русскому. В день, которых для храма-контейнера станет особенным, служить будет священник Дионисий Кориченков, настоятель храма Донской иконы Божией Матери из поселка Донское.

9 июня верующие отмечают День памяти святого праведного Иоанна Русского.

Начало молебна в 19:00.