Калининградскую область накроет первая 30-градусная жара

Солнце начнет припекать во второй половине недели. Фото: Александр Подгорчук. Перейти в Фотобанк КП

На календаре – середина июня, а за окном стоит чуть ли не осенняя погода: прохладно и дождливо. Такая картина ждет нас еще несколько дней. Потом синоптики прогнозируют возвращение летнего тепла.

В понедельник днем в Калининграде и области температура поднимется только до +12…+14 градусов. Ожидаются кратковременные дожди и ливни, местами возможны грозы. При осадках возможны шквалы до 12-15 м/с.

Вторник окажется чуть теплее – термометры покажут +13...+16. Вновь не исключены осадки и грозы с крепким ветром скоростью до 13-18 м/с.

Во среду температура еще прибавит. За окном будет +16..+18 градусов, при этом кратковременные дожди тоже сбрасывать со счетов не стоит.

Во второй половине недели центральная и восточная Европа, включая нашу область, попадут под гребень антициклона, благодаря которому погода начнет еще быстрее меняться.

- В четверг с большей долей вероятности в Калининграде и по области потеплеет до комфортных +20 градусов, к пятнице возможно до +25, - прогнозирует телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области». - К выходным большинство модельных расчетов сходится на выносе тропической воздушной массы из северной Африки и Средиземноморья, который может принести нам первый эпизод тридцатиградусной жары!