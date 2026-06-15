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Общество15 июня 2026 14:17

Калининградец нашел в дюнах бутылку с письмом и отыскал в Польше тех, кто отправил его 26 лет назад

Авторы послания тогда были детьми
Николай ЛИТВИНОВ
На пожелтевшем листе оказался текст на польском языке.

На пожелтевшем листе оказался текст на польском языке.

Фото: предоставлено героем публикации.

Калининградец Дмитрий во время прогулки по Балтийской косе обнаружил в песке бутылку с посланием, отправленным почти 26 лет назад. Сначала он принял свою находку за обычный мусор, но присмотревшись, увидел внутри свернутый лист бумаги. На пожелтевшем листе оказался текст на польском языке с просьбой ответить по указанному почтовому адресу в Польше.

- Меня удивило, что не было ни телефона, ни электронной почты, — рассказал «Комсомолке» Дмитрий.

Письмо сильно пострадало от времени, но его удалось разобрать. В нем были четыре имени и возраст. Отправители указали два адреса — в Познани и в небольшом городе Победзиска. Вернувшись домой, калининградец показал находку своему польскому другу, который помог перевести текст и заинтересовался историей. Было принято решение попытаться разыскать авторов письма.

По первому адресу выяснилось, что за прошедшие годы там сменилось несколько семей и никто из нынешних жильцов не помнил прежних квартирантов. По адресу в Познани никто не открыл дверь, однако соседи подтвердили, что один из участников истории действительно там проживает. И вот однажды по оставленному номеру телефона позвонила Марта — одна из авторов послания. 36-летняя мама двоих детей сначала не поверила в происходящее. Она рассказала, что письмо она с друзьями написала в новогоднюю ночь 1999–2000 года. Тогда они с родителями отдыхали на пирсе у моря где-то между Щецином и Свиноуйсьце. Ребятам было от 9 до 13 лет. Они положили записку в бутылку и бросили ее в море, посчитав это игрой.

- Родители тогда шутили, что бутылка через несколько минут окажется на берегу рядом, — пересказал слова Марты Дмитрий.

Марта отправила калининградцу фотографию с того дня Нового года. Они пригласили друг друга в гости, а пока поддерживают общение в мессенджерах. В ближайшее время Дмитрий планирует передать Марте ее письмо.

Верхний снимок был сделан 1 января 2000 года. Марта на переднем плане. На фото внизу - Марта (справа) и ее родная сестра Моника.

Верхний снимок был сделан 1 января 2000 года. Марта на переднем плане. На фото внизу - Марта (справа) и ее родная сестра Моника.

Фото: предоставлено героем публикации.

По словам калининградца, его новая знакомая работает психологом и занимается домашним кондитерским делом. Ее супруг трудится в сервисе по обслуживанию автомобилей Tesla. Сам Дмитрий — предприниматель. Он владеет польским языком, увлекается реставрацией автомобилей. У него трое детей.

Дмитрий (на фото он с одним из своих сыновей) занимается предпринимательством и неплохо знает язык наших соседей.

Дмитрий (на фото он с одним из своих сыновей) занимается предпринимательством и неплохо знает язык наших соседей.

Фото: предоставлено героем публикации.

История уже заинтересовала польские СМИ, которые намерены снять сюжет. Дмитрий не исключает, что у истории может появиться продолжение: он тоже хочет отправить послание в бутылке и предложить детям Марты сделать то же самое.