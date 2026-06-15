Калининградец нашел в дюнах бутылку с письмом и отыскал в Польше тех, кто отправил его 26 лет назад

На пожелтевшем листе оказался текст на польском языке. Фото: предоставлено героем публикации.

Калининградец Дмитрий во время прогулки по Балтийской косе обнаружил в песке бутылку с посланием, отправленным почти 26 лет назад. Сначала он принял свою находку за обычный мусор, но присмотревшись, увидел внутри свернутый лист бумаги. На пожелтевшем листе оказался текст на польском языке с просьбой ответить по указанному почтовому адресу в Польше.

- Меня удивило, что не было ни телефона, ни электронной почты, — рассказал «Комсомолке» Дмитрий.

Письмо сильно пострадало от времени, но его удалось разобрать. В нем были четыре имени и возраст. Отправители указали два адреса — в Познани и в небольшом городе Победзиска. Вернувшись домой, калининградец показал находку своему польскому другу, который помог перевести текст и заинтересовался историей. Было принято решение попытаться разыскать авторов письма.

По первому адресу выяснилось, что за прошедшие годы там сменилось несколько семей и никто из нынешних жильцов не помнил прежних квартирантов. По адресу в Познани никто не открыл дверь, однако соседи подтвердили, что один из участников истории действительно там проживает. И вот однажды по оставленному номеру телефона позвонила Марта — одна из авторов послания. 36-летняя мама двоих детей сначала не поверила в происходящее. Она рассказала, что письмо она с друзьями написала в новогоднюю ночь 1999–2000 года. Тогда они с родителями отдыхали на пирсе у моря где-то между Щецином и Свиноуйсьце. Ребятам было от 9 до 13 лет. Они положили записку в бутылку и бросили ее в море, посчитав это игрой.

- Родители тогда шутили, что бутылка через несколько минут окажется на берегу рядом, — пересказал слова Марты Дмитрий.

Марта отправила калининградцу фотографию с того дня Нового года. Они пригласили друг друга в гости, а пока поддерживают общение в мессенджерах. В ближайшее время Дмитрий планирует передать Марте ее письмо.

Верхний снимок был сделан 1 января 2000 года. Марта на переднем плане. На фото внизу - Марта (справа) и ее родная сестра Моника. Фото: предоставлено героем публикации.

По словам калининградца, его новая знакомая работает психологом и занимается домашним кондитерским делом. Ее супруг трудится в сервисе по обслуживанию автомобилей Tesla. Сам Дмитрий — предприниматель. Он владеет польским языком, увлекается реставрацией автомобилей. У него трое детей.

Дмитрий (на фото он с одним из своих сыновей) занимается предпринимательством и неплохо знает язык наших соседей. Фото: предоставлено героем публикации.

История уже заинтересовала польские СМИ, которые намерены снять сюжет. Дмитрий не исключает, что у истории может появиться продолжение: он тоже хочет отправить послание в бутылке и предложить детям Марты сделать то же самое.