В Калининграде, несмотря на запреты, активно продают билеты на бесплатные концерты в честь Дня города

Среди приглашенных звезд в этом году будет певица Zivert. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Концерты в честь 80-летия Калининградской области и Дня города пройдут у «Ростех Арены» и в самой чаше стадиона 4 и 5 июня. Выступят, в частности, отец и сын Газмановы, группа «Браво», Зиверт, «Бурито» и другие звезды.

Билеты распространяются бесплатно, но по обязательной регистрации, с которой возникли проблемы: как только билетики выкладывают, их мгновенно разбирают. Народ, понятно, возмущается. Власти обещают ежедневно выкладывать в доступ по 1000 билетов (по 500 на каждый день концерта).

Всего «Ростех Арена» готова вместить порядка 29 тысяч зрителей. Больше не получится по правилам безопасности. Возникла и еще одна проблема – продажа бесплатных билетов. «Толкать» их начали с первого дня регистрации. Ежедневно на сайтах с бесплатными объявлениями появляются предложения – за 2, 3 и даже 5 тысяч рублей за билет. Как правило, торговцы предлагают сразу две штуки.

Стоит отметить, что такие объявления довольно быстро блокируют и они становятся недоступными (на объявление в системе можно пожаловаться, тогда администрация сайта принимает меры). В нашем случае жалуются либо правоохранители и оргкомитет, либо сами неравнодушные калининградцы. Однако вместо заблокированных объявлений появляются новые. В некоторых случаях в заголовке объявления написано «Бесплатно», но в описании стоит сноска – «Пишите в личку по цене». Во время переписки выясняется, что автор объявления, конечно, бесплатно ничего отдавать не готов и предлагает заплатить за билет деньги.

Одно из объявлений, которое мы обнаружили накануне.

Ранее о злоумышленниках предупреждал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

- Все билеты на «Ростех Арену» в чашу стадиона бесплатные. Если кто-то видит сейчас объявление о продаже билета за 3 тысячи рублей, 2 тысячи рублей, за сколько угодно тысяч рублей – это мошенники. Не попадитесь на уловку! С этими мошенниками наши правоохранительные органы начнут работать и, я думаю, постараются предотвратить все эти попытки мошенничества, - говорил министр несколько дней назад.

В дело вмешивался и губернатор Алексей Беспрозванных. Во время заседания правительства глава региона обратился к силовикам с просьбой контролировать и пресекать распространение в интернете бесплатных билетов на юбилейные концерты.

- Мы видим, что сегодня билеты, единичные пока случаи, но пытаются перепродавать на разных маркетплейсах и так далее. Здесь прошу все мероприятия провести, чтобы не допустить этого, - сказал Алексей Беспрозванных.