Останки погибшего летчика, найденные под Калининградом, передали родственникам героя из Кировской области

Торжественная церемония состоялась в Калининграде, у мемориального комплекса 1200 воинам-гвардейцам. Фото: правительство Калининградской области.

Останки летчика-красноармейца, сбитого во время Восточно-Прусской операции весной 1945-го, поисковики обнаружили в Зеленоградском районе Калининградской области весной 2026-го, спустя 81 год. Удалось установить имя героя. Свой последний бой капитан Александр Машковцев принял 13 апреля 1945 года. В архивах нашли данные о том, что после прямого попадания вражеской зенитки капитан Машковцев несколько километров тянул горящую машину в сторону позиций советских войск, до последнего пытаясь спасти самолет. Боевая машина, увы, потеряла управление и вошла в штопор. Командир и воздушный стрелок Павел Михеев погибли на месте. До этой весны экипаж официально считался пропавшим без вести.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, в Кировской области удалось отыскать родственников героя, которым передали останки летчика и его боевые награды.

Родственникам летчика передали его останки и боевые награды. Фото: правительство Калининградской области.

Церемония состоялась 24 июня в Калининграде у мемориального комплекса 1200 воинам-гвардейцам. В регион специально для этого приехала племянница летчика Елена Шатунова.

Как сказал губернатор Алексей Беспрозванных, который участвовал в церемонии, именно благодаря подвигу таких героев, как Александр Иванович Машковцев, была завоевана в годы Великой Отечественной войны Калининградская область.

- В этом году нашему региону 80 лет, и именно в эту юбилейную дату герой возвращается на свою малую родину. Для нас, как и для всех кировчан, это очень символично, - отметил губернатор.

Алексей Беспрозванных подчеркнул, что спустя 81 год после ожесточенных боев за Восточную-Пруссию, еще один защитник Отечества обретет достойное упокоение на родной земле – в Кировской области. Фото: правительство Калининградской области.

Председатель федерального проекта «Историческая память» Руслан Хисамов сказал, что подвиг воинов является для нас примером мужества.

Летчик, погибший в Восточной Пруссии, будет захоронен на родной земле, рядом с матерью, братом и сестрой.