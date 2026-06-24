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Общество24 июня 2026 14:21

Останки погибшего летчика, найденные под Калининградом, передали родственникам героя из Кировской области

Последний бой капитан Александр Машковцев принял 13 апреля 1945 года на территории Восточной Пруссии
Александр КАТЕРУША
Торжественная церемония состоялась в Калининграде, у мемориального комплекса 1200 воинам-гвардейцам.

Торжественная церемония состоялась в Калининграде, у мемориального комплекса 1200 воинам-гвардейцам.

Фото: правительство Калининградской области.

Останки летчика-красноармейца, сбитого во время Восточно-Прусской операции весной 1945-го, поисковики обнаружили в Зеленоградском районе Калининградской области весной 2026-го, спустя 81 год. Удалось установить имя героя. Свой последний бой капитан Александр Машковцев принял 13 апреля 1945 года. В архивах нашли данные о том, что после прямого попадания вражеской зенитки капитан Машковцев несколько километров тянул горящую машину в сторону позиций советских войск, до последнего пытаясь спасти самолет. Боевая машина, увы, потеряла управление и вошла в штопор. Командир и воздушный стрелок Павел Михеев погибли на месте. До этой весны экипаж официально считался пропавшим без вести.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, в Кировской области удалось отыскать родственников героя, которым передали останки летчика и его боевые награды.

Родственникам летчика передали его останки и боевые награды.

Родственникам летчика передали его останки и боевые награды.

Фото: правительство Калининградской области.

Церемония состоялась 24 июня в Калининграде у мемориального комплекса 1200 воинам-гвардейцам. В регион специально для этого приехала племянница летчика Елена Шатунова.

Как сказал губернатор Алексей Беспрозванных, который участвовал в церемонии, именно благодаря подвигу таких героев, как Александр Иванович Машковцев, была завоевана в годы Великой Отечественной войны Калининградская область.

- В этом году нашему региону 80 лет, и именно в эту юбилейную дату герой возвращается на свою малую родину. Для нас, как и для всех кировчан, это очень символично, - отметил губернатор.

Алексей Беспрозванных подчеркнул, что спустя 81 год после ожесточенных боев за Восточную-Пруссию, еще один защитник Отечества обретет достойное упокоение на родной земле – в Кировской области.

Алексей Беспрозванных подчеркнул, что спустя 81 год после ожесточенных боев за Восточную-Пруссию, еще один защитник Отечества обретет достойное упокоение на родной земле – в Кировской области.

Фото: правительство Калининградской области.

Председатель федерального проекта «Историческая память» Руслан Хисамов сказал, что подвиг воинов является для нас примером мужества.

Летчик, погибший в Восточной Пруссии, будет захоронен на родной земле, рядом с матерью, братом и сестрой.