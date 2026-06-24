Светлогорск. Твоя лучшая история!

В этом году Калининградская область празднует свое 80-летие, и мы предлагаем вам совершить маленькое путешествие в так знакомый нам Светлогорск. Куда пойти, куда прогуляться? Мы составили вам маршрут, который подойдет как местным жителям, так и туристам – ведь благодаря нему вы увидите, как изменился город а 80 лет. Готовьте телефоны и камеры – ваши соцсети пополнят новые фоточки. Ну что, пошли?

1.«VILLA MALEPARTUS» – это просто путешествие на другую планету. Как в здании 1904 года постройки можно буквально «вырезать» из камня 19 номеров, да еще разместить на территории 5 шале?! И это после того, как здесь долгие годы размещался один из пребывавших в запустении корпусов санатория «Светлогорск». Есть настоящие мастера на калининградской земле, превратившие «умирающего» утенка соцреализма в прекрасного реновированного лебедя.

2. Щелкунчик – вечная новогодняя сказка, олицетворение надежд и воплощение мечты о счастье. Наконец, они встретились – девочка Мари, Щелкунчик и Мышиный король. Последний добирался до Светлогорска со всем своим королевским достоинством. Но горожане и наши гости все равно больше любят Щелкунчика, кладут монетку ему в рот, чтобы вернуться обратно. Попробуйте и вы!

3. Органный зал «Макаров» – то, что до сих пор является единственным частным органным залом в России показатель того, насколько щедрыми являются мастера искусств, которые стремятся прославить Светлогорск. Основное отличие нашего «Макарова» в том, что он – многослойный! И от того, что он располагается на месте старой капеллы «Дева Мария – Звезда Моря», кажется, что каждому аккорду, извлеченному из органа, вторит сама Дева Мария

4. Парк «Времена года» со своими знаменитыми качелями. Здесь больше не надо вытягивать шею, чтобы полюбоваться живой, постоянно меняющейся палитрой моря. В нем столько штрихов и быстроменяющихся красок, что с первых же секунд убеждаешься – оно живое! И дарит всю свою «изменчивость» только тебе. Тому, кто взлетел над суетой в чудесных качелях. По-настоящему «Крылатых». Ни в одном Диснейленде мира таких не сыщешь…

5. Городской бювет – один из обязательных атрибутов любого изысканного курорта мирового уровня. Наша минеральная вода подается сюда непосредственно из источника. Она дарит свою живительную влагу тем, кто в ней нуждается.

6. Отрадное 2.0 – недавно открытый (4 года наpад), но уже так полюбившийся жителям и гостям города парк, в котором обитают загадочные лесные жители – дуки и поют диковинные птицы под аккомпанемент морского прибоя, на который можно подивиться со смотровой площадки, смотрящей прямо и леса. Ну чем не шикарное завершение прогулки?