В Калининградскую область идет новая волна 30-градусной жары

На пляжах наверняка будет аншлаг. Фото: Александр Подгорчук. Перейти в Фотобанк КП

Во второй половине июня лето по-настоящему разыгралось. Только что мы провели действительно жаркие выходные и в конце этой неделе, похоже, нас ждут еще несколько знойных дней.

В ближайшее время припекать будет чуть меньше. В понедельник и вторник в Калининграде и области термометры покажут до +25 градусов. Дни пройдут преимущественно без осадков. На востоке региона сегодня возможны грозы.

В среду будет чуть прохладнее – около +23..+24 градусов и тоже малооблачно. - Вторая половина недели также должна пройти под опекой антициклона, где ожидается преимущественно сухая, солнечная и теплая погода, - сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области». - При этом, актуальные расчеты демонстрируют смещение ядра антициклона на восток к концу недели - это означает, что на западной периферии высокого давления к нам протянется вынос тропической воздушной массы, которая к тому же будет активно прогреваться. Иными словами, «тепловой купол» из Западной Европы с высокой вероятностью сместится к нам: предварительно, ожидается потепление до +25...+27 градусов уже к пятнице и тридцатиградусная жару на выходные!