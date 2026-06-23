«Бои без правил» или диалог?»: эксперты «Валдая» обсудили в Калининграде проблемы глобального противостояния держав

Председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий напомнил, что Калининград стал местом проведения диалога «глубоко не случайно». Фото: правительство Калининградской области.

Во вторник, 23 июня, в Калининграде стартовал экспертный диалог Международного дискуссионного клуба «Валдай». Программа, которая организована в партнерстве с БФУ имени Канта, получила название «От мировых «боев без правил» к диалогу цивилизаций». Участниками мероприятия стали более 20 экспертов из нашей страны, Великобритании, Франции, Швейцарии, Индии, Северной Македонии и Сербии.

Неслучайное место

Председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий напомнил, что Калининград стал местом проведения диалога «глубоко не случайно».

- Такое пересечение истории, цивилизаций, судеб, которое отражает этот регион, конечно же, мало где еще можно найти, - отметил он. - Интеллектуальная дискуссия в рамках Валдайского клуба носит перманентный характер: она идет постоянно идет годами, она достаточно последовательна, вместе с тем она исполнена, мне кажется, попытки быстро, энергично реагировать на то, что происходит, не упускать ту динамику мира, в которой мы живем. Я еще раз крайне признателен и руководству Калининградской области, и руководству университета за то, что нас так гостеприимно здесь уже не первый раз принимают. Мы переживаем очень непростое время, которое таит в себе огромные угрозы. Тем не менее, именно поэтому нам имеет смыл говорить об этом более развернуто, более глубоко. Диалог, который мы организовываем, выявляет новые смыслы, которые позволяют нам лучше ориентироваться в происходящем.

Открытие конференции посетил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Фото: правительство Калининградской области.

Открытие конференции посетил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, который поблагодарил организаторов за то, что мероприятие проходит в год 80-летия нашего региона.

- Международный дискуссионный клуб «Валдай» зарекомендовал себя как экспертная площадка высокого уровня, и нам приятно принимать здесь гостей, - сказал Алексей Беспрозванных. - Очень кстати для этой темы выбрана Калининградская область, и особенно приятно, что площадка БФУ имени Канта позволяет принять большое количество экспертов для обсуждения такого важного вопроса. Тематика сессий очень актуальна.

Ректор БФУ имени Канта Максим Демин также подчеркнул, что дискуссия уровня Валдайского клуба очень важна для развития Калининградской области.

- Мы живем в кардинально изменяющемся мире, скорость изменений парадоксальная, заглянуть напрямую в будущее, быть Кассандрой никому не дано, но при этом не снимает ответственности с каждого человека, чтобы к нему готовиться. Конечно, готовиться к будущему необходимо, но сначала на основании некоего проектирования что это может быть... И это, конечно же, отчасти миссия университета, миссия системы высшего образования. И то, что «Валдай» нам помогает это делать на территории нашего региона, дискуссионного региона, региона, который действительно должен стать центром коммуникации выработки векторов развития будущего для нашей страны – огромное спасибо за данное мероприятие, – отметил глава вуза. - Эта земля на протяжении столетий выступала ареной для боев без правил, и, конечно, сейчас то время, когда она должна стать площадкой для дискуссии, для экспертизы, для формирования общего будущего.

Кант был прав?

23 июня состоялись сессии «Бои без правил: норма или аномалия», «Государство, цивилизация, государство-цивилизация: концептуальные основы и современные новеллы», «Евразийская система безопасности: уникальное творение или “по образу и подобию”?» и специальная сессия «Современные медиа и диалог цивилизаций».

Первый блок программы перебросил мостик к философии Иммануила Канта, который еще в 1795 году представил концепцию «вечного мира» в одноименном трактате. Участники дискуссии попробовали найти ответ на вопрос, нужна ли альтернатива анархии в современных международных отношениях? Способны ли великие державы взять на себя ответственность за мир и какова роль малых стран?

Своим мнение поделились директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов, программный директор «Валдая» Тимофей Бордачев, заслуженный профессор истории Университетского колледжа Корка Джеффри Робертс (Великобритания), почетный профессор Университета Кирилла и Мефодия в Скопье Бильяна Ванковска (Северная Македония) и профессор, доктор политических наук, президент, научный руководитель Института геополитических и региональных исследований БФУ имени Канта Андрей Клемешев.

- Мы видим, что прежние формы противостояния никуда не делись, а результаты, мягко говоря, становятся все менее ярко-выраженными, - заметил Федор Лукьянов. - Чего добиваются крупные игроки, участвуя в разного рода столкновениях, насколько результаты отвечают задачам, которые ставились – это очень большой вопрос. И главное – что будет дальше? Особенно учитывая новые формы войны, которые мы наблюдаем.

По словам Тимофея Бордачёва, цивилизация и культура – это не про то, почему государства воюют, а про то, как они воюют, как они ведут себя в ходе конфликта. Фото: БФУ им. И. Канта.

По словам Тимофея Бордачёва, международные конфликты не стоит рассматривать как столкновение цивилизаций.

- Цивилизация и культура – это не про то, почему государства воюют, а про то, как они воюют, как они ведут себя в ходе конфликта, - заявил эксперт. - Международное право является продуктом силы государств, когда возникает ситуация, что они понимают, что не могут друг друга победить.

Конечно же, участники экспертного диалога не могли обойти стороной тему особого положения Калининградской области.

- Думаю, в очень сложной ситуации на Балтийском море можно говорить о красных линиях и более того, всегда есть ситуация, когда отсутствие ответа влечет за собой новые действия противника. С другой стороны, ставить вопрос так, что я сильный, у меня есть право и я буду действовать - это вообще не гарантия никакого успеха, - поделился мнением Федор Лукьянов.

- Конечно, ситуация в регионе тревожная, рискованная и будет оставаться такой достаточно долгое время. Но это не является поводом для паники и нервического настроения. Весь мир сейчас такой, - добавил Тимофей Бордачёв.

В среду, 24 июня, экспертный диалог завершится открытой дискуссией на тему «Будущее Балтийского региона: пороховой погреб или модель мирного сосуществования?». По замыслу организаторов, мероприятие в Калининграде станет одним из подготовительных этапов к Ежегодному заседанию «Валдая» в Сочи. Дискуссии помогут детализировать повестку Ежегодного заседания, а также вовлечь в работу Клуба еще больше российских регионов и новых участников из России и зарубежных стран.