День города в Калининграде-2026: программа мероприятий 3-5 июля

Главной площадкой торжеств станет стадион «Ростех Арена» и территория вокруг него. Фото: Александр Подгорчук. Перейти в Фотобанк КП

В этот уикенд Калининград и вся наша область отметят юбилей. Ровно 80 лет назад, 4 июля 1946 года, Указом Президиума Верховного Совета СССР Кенигсберг был переименован в Калининград, а область - в Калининградскую. Нас ждут три насыщенных праздничных дня, основные события которых мы собрали в одну большую программу мероприятий.

ПЯТНИЦА, 3 ИЮЛЯ

С 10.00 в библиотеках города будут проходить литературно-музыкальные, интерактивные программы для дошкольников, школьников, посвященные 80-летию образования Калининграда.

18.00. Торжественное открытие литературно-патриотического фестиваля «Калининградцы памяти верны» в библиотеке им. А.П. Чехова.

Территория возле стадиона «Ростех Арена» (вход свободный):

17:00 – 20:00. Программа активностей

18:00 – 18:15. Сводная Прологовая композиция, посвященная 80-летию Калининградской области. Программу представят вокальная студия Елены Щедриной, сводный детский хор Калининграда, хореографический коллектив «Мистерия» и хореографический коллектив «Форс»

18:15 – 18:35. Коллектив «СВОи для СВОих» под руководством Натальи Федюшовой.

18:40 – 19:20. Музыкальная группа «Одни из нас».

19:20 – 19:40. Ансамбль народной песни «Облепиха»

19:40 – 20:00. Ансамбль народной песни «Братия»

20:00 – 21:00. Ансамбль песни и пляски Дважды Краснознамённого Балтийского флота.

21:00 – 22:00. Группа «ГРОМЧЕ» и Балтийский Казачий хор.

СУББОТА, 4 ИЮЛЯ

10.00 – 10.40. Торжественная церемония памяти, посвященная 80-й годовщине образования Калининграда, у мемориального ансамбля 1200 воинам 11 Гвардейской армии.

12.00 – 14.00. «Праздник детства»: интерактивная программа для детей в Центральном парке.

Фестивальные площадки в микрорайонах города

(ул. Алданская, ул. Гавриленко, 1, ул. Заводская, 27б, ул. Флотская, озеро Летнее, парк «Юность»):

15.00-16.00. Семейные спортивные площадки «Все вместе»; Молодежные площадки «Первый импульс»», мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, изобразительному искусству.

15.00-16.00. Концертная программа детских творческих коллективов Калининграда.

16.00-21.00. Концертная программа творческих коллективов города и области и приглашенных артистов.

17.00-17.40. Чествование ветеранов Калининграда (вручение медали «80 лет Калининграду).

21.00. Завершение работы фестивальных площадок.

Территория возле стадиона «Ростех Арена» (вход свободный):

13:00 – 18:00. Программа активностей.

13:20 – 14:00. Концерт блогеров: Газан, Кош, Солодков, Софья и Милана Шайн, Кобзов, Арина Дубкова.

14:00 – 15:30. Государственный Академический Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова.

15:30 – 17:00. Государственный Академический Ансамбль Песни и Пляски Донских Казаков имени Анатолия Квасова.

17:00 – 18:00. Фолк-группа «МАТРЁХА».

Стадион «Ростех Арена»

(внутри чаши, вход по бесплатным билетам):

18.00 -23.00. Гала-концерт. Выступают Родион Газманов, группа «Браво», Олег Газманов.

Олег и Родион Газмановы выступят с сольными программами, но наверняка будет и дуэт. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮЛЯ

12.00-15.00. Молодежно-спортивный фестиваль «На одной волне» на Верхнем озере.

Центральный парк:

12.00-21.00. Патриотический фестиваль «Калининград – город, рожденный Победой».

12.00 – 16.00. Ярмарка «Город мастеров» - мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, изобразительному искусству.

15.00. Концерт камерного оркестра Калининградской областной филармонии им. Е.Ф. Светланова и солистов Филармонии.

16.30. Концертная программа с участием творческих коллективов Калининграда и Калининградской области, приглашенных артистов.

18.30. Чествование супружеских пар «За любовь и верность», семей участников специальной военной операции.

19.00. Вручение городу ордена «80 лет Калининградской области».

20.00 – 21.00. Концертная программа Дмитрия и Георгия Колдунов.

Участник «Евровидения 2007» белорусский певец Дмитрий Колдун споет для калининградцев и гостей города в Центральном парке. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Территория возле стадиона «Ростех Арена» (вход свободный):

13:00 – 18:00. Программа активностей.

14:00. DJ Prohorov.

14:40. DJ Savitskiy.

15:20. DJ Lexus

16:00. Группа «МЫСЛИ ВСЛУХ».

17:00 – 18:00. Группа «ЛОНДОН-ПАРИЖ»

Стадион «Ростех Арена»

(внутри чаши, вход по бесплатным билетам):

18.00 -23.00. Гала-концерт. Выступают 5STA FAMILY, BURITO и ZIVERT.

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КСТАТИ

На набережной возле нового Философского моста продолжает работать праздничная выставка-ярмарка ремесленников «Сделано в Калининграде» (0+). Представлены уникальные изделия ручной работы, народные промыслы и сувениры от калининградских мастеров.

Ярмарка открыта до 31 июля ежедневно с 12 до 19 часов.

ПОСЛУШАЕМ!

Прозвучат «Фанфары Балтики» (0+)

Со 2 по 5 июля в 8 городах области в честь 80-летия региона состоится Международный фестиваль военных духовых оркестров «Фанфары Балтики».

К нам приедут коллективы из Москвы и Санкт- Петербурга, регулярно участвующие в Параде Победы на Красной площади в Москве, известном Международном фестивале «Спасская башня».

Программа фестиваля:

2 июля, Правдинск, ул. Школьная, 2 амфитеатр в 16:00. 21-й военный оркестр Московского военного округа

2 июля, Гвардейск, замок Тапиау в 18:00. 23-й военный оркестр Ленинградского военного округа, почетного караула

2 июля, Советск, площадь Ленина в 18:00. Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации

3 июля, Черняховск, площадь у администрации в 17:00. 21-й военный оркестр Московского военного округа.

3 июля, Балтийск, «Культурно-молодежный центр» в 18:00. 23-й военный оркестр Ленинградского военного округа, почётного караула

3 июля, Светлогорск, «Янтарь Холл» в 19:00. Выступает Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации

4 июля, Калининград, стадион «Балтика» в 17.00. Главное выступление и торжественный марш фестиваля с участием четырех оркестров, танцевальной группы Ансамбля песня и пляски Балтийского флота, солистов-вокалистов Калининградской филармонии.

5 июля, Светлый, городской парк «Дружба» в 17.00. 21-й военный оркестр Московского военного округа.

Все концерты (кроме 3 июля) - бесплатны для зрителей.

К нам приедут знаменитые военные оркестры из Москвы и Санкт- Петербурга. Фото: предоставлено организаторами.

ВНИМАНИЕ!

Закрытие движения

В праздничные дни на время проведения мероприятий движение на некоторых улицах Калининграда ограничат. Общественный транспорт пойдет по измененным маршрутам.

3 июля с 16 до 22 часов и 4 и 5 июля с 13 до 23 часов будет закрыто движение по Солнечному бульвару от дома № 25 до дома № 27. Одностороннее движение будет организовано по Парадной набережной от Триумфальной аллеи до дома № 27 к. 2 по Солнечному бульвару и по внутриквартальному проезду от № 27 к. 2 по Солнечному бульвару до аллеи Чемпионов.

4 июля с 9 до 11 часов будет закрыт проезд по Гвардейскому проспекту от ул.Ген.-фельдм. Румянцева до ул. Театральной и по ул. Ген.-фельдм. Румянцева от ул. Ген. Галицкого до ул. Дмитрия Донского.

С 7 часов 3 июля до 24 часов 5 июля приостанавливается движение и возможность размещения средств индивидуальной мобильности в местах проведения праздничных мероприятий. Запрещается парковка по обеим сторонам ул. Летней от Коммунистической до Автомобильной и на Парадной набережной.

3, 4, 5 июля работа городского пассажирского транспорта продляется до 23.00.