День города в Калининграде-2026: программа мероприятий 3-5 июля

Фото: Александр Подгорчук. Перейти в Фотобанк КП
В этот уикенд Калининград и вся наша область отметят юбилей. Ровно 80 лет назад, 4 июля 1946 года, Указом Президиума Верховного Совета СССР Кенигсберг был переименован в Калининград, а область - в Калининградскую. Нас ждут три насыщенных праздничных дня, основные события которых мы собрали в одну большую программу мероприятий.
ПЯТНИЦА, 3 ИЮЛЯ
С 10.00 в библиотеках города будут проходить литературно-музыкальные, интерактивные программы для дошкольников, школьников, посвященные 80-летию образования Калининграда.
18.00. Торжественное открытие литературно-патриотического фестиваля «Калининградцы памяти верны» в библиотеке им. А.П. Чехова.
Территория возле стадиона «Ростех Арена» (вход свободный):
17:00 – 20:00. Программа активностей
18:00 – 18:15. Сводная Прологовая композиция, посвященная 80-летию Калининградской области. Программу представят вокальная студия Елены Щедриной, сводный детский хор Калининграда, хореографический коллектив «Мистерия» и хореографический коллектив «Форс»
18:15 – 18:35. Коллектив «СВОи для СВОих» под руководством Натальи Федюшовой.
18:40 – 19:20. Музыкальная группа «Одни из нас».
19:20 – 19:40. Ансамбль народной песни «Облепиха»
19:40 – 20:00. Ансамбль народной песни «Братия»
20:00 – 21:00. Ансамбль песни и пляски Дважды Краснознамённого Балтийского флота.
21:00 – 22:00. Группа «ГРОМЧЕ» и Балтийский Казачий хор.
СУББОТА, 4 ИЮЛЯ
10.00 – 10.40. Торжественная церемония памяти, посвященная 80-й годовщине образования Калининграда, у мемориального ансамбля 1200 воинам 11 Гвардейской армии.
12.00 – 14.00. «Праздник детства»: интерактивная программа для детей в Центральном парке.
Фестивальные площадки в микрорайонах города
(ул. Алданская, ул. Гавриленко, 1, ул. Заводская, 27б, ул. Флотская, озеро Летнее, парк «Юность»):
15.00-16.00. Семейные спортивные площадки «Все вместе»; Молодежные площадки «Первый импульс»», мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, изобразительному искусству.
15.00-16.00. Концертная программа детских творческих коллективов Калининграда.
16.00-21.00. Концертная программа творческих коллективов города и области и приглашенных артистов.
17.00-17.40. Чествование ветеранов Калининграда (вручение медали «80 лет Калининграду).
21.00. Завершение работы фестивальных площадок.
Территория возле стадиона «Ростех Арена» (вход свободный):
13:00 – 18:00. Программа активностей.
13:20 – 14:00. Концерт блогеров: Газан, Кош, Солодков, Софья и Милана Шайн, Кобзов, Арина Дубкова.
14:00 – 15:30. Государственный Академический Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова.
15:30 – 17:00. Государственный Академический Ансамбль Песни и Пляски Донских Казаков имени Анатолия Квасова.
17:00 – 18:00. Фолк-группа «МАТРЁХА».
Стадион «Ростех Арена»
(внутри чаши, вход по бесплатным билетам):
18.00 -23.00. Гала-концерт. Выступают Родион Газманов, группа «Браво», Олег Газманов.
Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮЛЯ
12.00-15.00. Молодежно-спортивный фестиваль «На одной волне» на Верхнем озере.
Центральный парк:
12.00-21.00. Патриотический фестиваль «Калининград – город, рожденный Победой».
12.00 – 16.00. Ярмарка «Город мастеров» - мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, изобразительному искусству.
15.00. Концерт камерного оркестра Калининградской областной филармонии им. Е.Ф. Светланова и солистов Филармонии.
16.30. Концертная программа с участием творческих коллективов Калининграда и Калининградской области, приглашенных артистов.
18.30. Чествование супружеских пар «За любовь и верность», семей участников специальной военной операции.
19.00. Вручение городу ордена «80 лет Калининградской области».
20.00 – 21.00. Концертная программа Дмитрия и Георгия Колдунов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Территория возле стадиона «Ростех Арена» (вход свободный):
13:00 – 18:00. Программа активностей.
14:00. DJ Prohorov.
14:40. DJ Savitskiy.
15:20. DJ Lexus
16:00. Группа «МЫСЛИ ВСЛУХ».
17:00 – 18:00. Группа «ЛОНДОН-ПАРИЖ»
Стадион «Ростех Арена»
(внутри чаши, вход по бесплатным билетам):
18.00 -23.00. Гала-концерт. Выступают 5STA FAMILY, BURITO и ZIVERT.
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КСТАТИ
На набережной возле нового Философского моста продолжает работать праздничная выставка-ярмарка ремесленников «Сделано в Калининграде» (0+). Представлены уникальные изделия ручной работы, народные промыслы и сувениры от калининградских мастеров.
Ярмарка открыта до 31 июля ежедневно с 12 до 19 часов.
ПОСЛУШАЕМ!
Прозвучат «Фанфары Балтики» (0+)
Со 2 по 5 июля в 8 городах области в честь 80-летия региона состоится Международный фестиваль военных духовых оркестров «Фанфары Балтики».
К нам приедут коллективы из Москвы и Санкт- Петербурга, регулярно участвующие в Параде Победы на Красной площади в Москве, известном Международном фестивале «Спасская башня».
Программа фестиваля:
2 июля, Правдинск, ул. Школьная, 2 амфитеатр в 16:00. 21-й военный оркестр Московского военного округа
2 июля, Гвардейск, замок Тапиау в 18:00. 23-й военный оркестр Ленинградского военного округа, почетного караула
2 июля, Советск, площадь Ленина в 18:00. Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации
3 июля, Черняховск, площадь у администрации в 17:00. 21-й военный оркестр Московского военного округа.
3 июля, Балтийск, «Культурно-молодежный центр» в 18:00. 23-й военный оркестр Ленинградского военного округа, почётного караула
3 июля, Светлогорск, «Янтарь Холл» в 19:00. Выступает Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации
4 июля, Калининград, стадион «Балтика» в 17.00. Главное выступление и торжественный марш фестиваля с участием четырех оркестров, танцевальной группы Ансамбля песня и пляски Балтийского флота, солистов-вокалистов Калининградской филармонии.
5 июля, Светлый, городской парк «Дружба» в 17.00. 21-й военный оркестр Московского военного округа.
Все концерты (кроме 3 июля) - бесплатны для зрителей.
Фото: предоставлено организаторами.
ВНИМАНИЕ!
Закрытие движения
В праздничные дни на время проведения мероприятий движение на некоторых улицах Калининграда ограничат. Общественный транспорт пойдет по измененным маршрутам.
3 июля с 16 до 22 часов и 4 и 5 июля с 13 до 23 часов будет закрыто движение по Солнечному бульвару от дома № 25 до дома № 27. Одностороннее движение будет организовано по Парадной набережной от Триумфальной аллеи до дома № 27 к. 2 по Солнечному бульвару и по внутриквартальному проезду от № 27 к. 2 по Солнечному бульвару до аллеи Чемпионов.
4 июля с 9 до 11 часов будет закрыт проезд по Гвардейскому проспекту от ул.Ген.-фельдм. Румянцева до ул. Театральной и по ул. Ген.-фельдм. Румянцева от ул. Ген. Галицкого до ул. Дмитрия Донского.
С 7 часов 3 июля до 24 часов 5 июля приостанавливается движение и возможность размещения средств индивидуальной мобильности в местах проведения праздничных мероприятий. Запрещается парковка по обеим сторонам ул. Летней от Коммунистической до Автомобильной и на Парадной набережной.
3, 4, 5 июля работа городского пассажирского транспорта продляется до 23.00.