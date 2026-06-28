Экстремальную жару в Калининградской области может сменить похолодание с дождями и смерчами

Осадки ожидаются ближе к выходным. Фото: Александр Подгорчук. Перейти в Фотобанк КП

Последние выходные июня-2026 уже вошли в историю. Температура в Калининградской области поднималась выше +35 градусов, обновив множество рекордов. Новая неделя окажется не такой горячей.

Впрочем, в понедельник снова будет жарко. Воздух прогреется до +30..+32 градусов. Осадки не ожидаются.

Во вторник температура понизится. Днем термометры в Калининграде покажут +25 градусов. При этом по области местами будет +27..+29. Дождей синоптики не прогнозируют.

В среду температурный фон сохранится на уровне +25..+26 градусов. Возможны дожди/ливни, грозы, особенно в центральной и восточной частях области.

Четверг окажется сухим и более прохладным – около +21..+24 градусов.

- С пятницы к северу Европы и Балтике сместится барическая ложбина и связанные с ней циклоны, что повлечет заток северных умеренных воздушных масс из Атлантики, - сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области». - С высокой вероятностью температура станет умеренной/умеренно-прохладной - до +18...+21 градуса днем. Усилится западный/северо-западный ветер, будет влажно: периодические ливни и грозы вероятны.

Метеорологи также предупреждают о риске появления водяных смерчей. Балтика прогрелась до температур выше +20 градусов и во время похолодания в конце недели начнет работать как огромный конвейер мощной кучево-дождевой облачности. Это идеальные условия для зарождения вихрей над поверхностью моря.