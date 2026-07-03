Горы, «зеленые пески» и много берез: 10 фактов, которые вы наверняка не знали о Калининградской области

- А говорили здесь море холодное и летом не жарко…. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мы привыкли гордиться нашим янтарем, морем и Кафедральным собором. Но сколько еще секретов хранит самая маленькая область России? К 80-летию региона мы собрали 10 удивительных фактов — возможно, некоторые из них станут для вас открытием, даже если вы коренной житель края. Итак, поехали!

1. Не самый маленький регион

Наша область занимает 77-е место по площади в стране. Мы впереди Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Северная Осетия — Алания, Республики Адыгея и Республики Ингушетию, которая замыкает рейтинг. При чем Ингушетия меньше Калининградской области примерно в 5 раз.

Если сравнивать с городами федерального значения, то наш край в 6 раз крупнее Москвы и в 10 раз – Санкт-Петербурга.

Лидер по площади - Республика Саха (Якутия) - больше нас в 204 раза.

2. По плотности населения – почти топ-10

Здесь уже чаша весов на нашей стороне: плотность населения Калининградской области выше, чем в Якутии, в 214 раз! В федеральном рейтинге мы вообще занимаем приличное 11-место с показателем 68 человек на квадратный километр, уступая только Москве, Санкт-Петербургу и регионам Северного Кавказа.

Плотность населения в области значительно выше, чем в Литве (42 чел./км²), но ниже чем в Польше (124 чел./км²) и Германии (232 чел./км²).

3. Обойти область можно за 5 дней

Максимальная протяженность региона с запада на восток — примерно 205 км (от Балтийской косы до границы с Литвой в Нестеровском районе). Пешком, с остановками на еду, сон и отдых, это расстояние можно преодолеть за 5-6 дней. На электросамокате есть шанс уложиться в 2,5 - 3 дня (включая паузы на зарядку батареи).

Наш регион настолько компактный, что с запада на восток его можно проехать на самокате за трое суток. Фото: Александр Подгорчук. Перейти в Фотобанк КП

Самолет вроде Boeing/Airbus (с учетом времени на разгон и набор высоты) перемахнет область за 22 минуты. Лайнерам, которые пересекают регион транзитом уже в небе, нужно всего около 15 минут.

4. Дорожная сеть – самая густая в стране

Общая протяженность калининградских дорог общего пользования с твердым покрытием составляет около 8 500 км. Да, в масштабах страны немного. НО! Плотность дорог в регионе составляет около 560 км / 1000 км². Это максимальный показатель - в 11 раз выше, чем в среднем по РФ.

5. Все города родом из Средневековья

По данным Росстата, в области 1166 населенных пунктов. Опять-таки, больше чем в Якутии, где их около 800.

Так уж получилось, что в нашем регионе, который является одним из самых молодых в стране, больше половины городов были основаны в XIII веке. Самые молодые – Гусев (бывший Гумбиннен), Нестеров (Шталлупенен) и Краснознаменск (Лазденен), появление которых относится к XVI веку.

6. Зеленоградск могли назвать Балтийском

Поскольку переименование после войны проводили несколько лет, некоторое время новые названия соседствовали с немецкими. Если Кëнигсберг был переименован в Калининград, а область - в Калининградскую 4 июля 1946 года, то, к примеру, приморские города Зеленоградск (бывший Кранц), Светлогорск (Раушен), Пионерский (Нойкурен) и Янтарный (Пальмникен) ждали своей очереди до лета 1947-го. Интересно, что в 1946 году Кранц мог получить имя Балтийск, позже некоторое время назывался Нахимовском и только потом стал Зеленоградском.

Чаще всего на карте области сегодня встречается название Октябрьский/Октябрьское – 7 раз. Немного отстают населенные пункты с название Заречье – их 6. Замыкают тройку Приморский/Приморье – такое имя носят 5 поселков.

7. Пляжи тянутся 100 километров

Протяженность калининградского побережья Балтийского моря – около 147 км (не считая береговую линию заливов), из них 100 км являются пляжами. Тут нам, конечно, не тягаться не только с Краснодарским краем (1 200 км), но и, например, с Мурманской областью (700 км). Лидером, кстати, является Чукотский автономный округ, протяженность береговой линии которого – 7000 километров. Побережье охватывает Северный Ледовитый и Тихий океаны.

Добавим, что в нашей области протекают более 4 600 рек и ручьев (включая мелкие) и плещутся около 100 озер. Крупнейшее — Виштынецкое озеро (площадь 18 км²).

8. Каждое четвертое дерево – береза

Распевать строку «Отчего так в России березы шумят?» в полный голос мы можем с тем же задором, что и жители всех остальных регионов страны. Дело в том, береза является преобладающей породой в лесах Калининградской области. Подсчитали, что таких деревьев 26% от общего количества. Дальше идут ольха черная (19%), сосна (16%), ель (12%), дуб (15%), ясень (0,5%).

Каждый 10-й вид растений в нашей области относится к исчезающим!

9. Главное природное сокровище - … соль

Кроме янтаря и нефти, особенно ценным полезным ископаемым региона является каменная соль. Общие прогнозные ресурсы оцениваются в 15 млрд. тонн, калийно-магниевой соли (сульфатной, сульфатно-хлоридной) - в 4,8 млрд. тонн. Это сырье для получения высококачественного бесхлорного калийно-магниевого удобрения.

Кроме того, в калининградских недрах залегает особенный уголь — он является восковым (имеет высокое содержание смол и парафинов), что делает его ценным химическим сырьем, а не просто топливом.

В список можно добавить высококачественные бентонитовые и керамические глины и глауконит («зеленый песок») - этим минералом как раз насыщены залежи янтаря. Месторождения глауконита промышленного масштаба в России вообще единичны.

10. У нас есть горы!

Официально она одна. Находится на Виштынецкой возвышенности и называется Дозор. Ее высота над уровнем моря - 230,6 метра. На вершине стоит геодезический пункт (триангуляционный геодезический столб) и при желании туда можно подняться.

Так выглядит подъем на гору Дозор. Фото: Анастасия ЛАЛЕТИНА.

Забавно, но Дозор – не самая высокая точка региона. Не так далеко от него, за контрольно-следовой полосой российской границы, расположен безымянный холм высотой 242 метра (тоже над уровнем моря).

Наконец, стоит напомнить о горе Гальтгарбен на Земландском полуострове, которая возвышается на 110,4 метра. Правда, в этом случае «гора» - это скорее исторически сложившееся название, а не географический статус.

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Чем еще можно гордиться

- Куршская коса не просто природная достопримечательность. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. Ее длина, напомним, составляет 98 км, из которых 46 км принадлежат Калининградской области, а остальная часть — Литве. Является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

- Первый в России памятник барону Мюнхгаузену появился в Калининграде. Он был установлен в Центральном парке в 2005 году. Сегодня в стране есть как минимум три скульптуры, изображающие знаменитого враля.