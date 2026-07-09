Сдать ЕГЭ на 100 баллов помогло… жонглирование

Уровень результатов в этом году вырос. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Еще не по всем экзаменационным работам подведены итоги, но уже точно можно сказать, что уровень результатов ЕГЭ в этом году вырос.

- По сравнению с 2023 годом количество стобалльников увеличилось в три раза! – с гордостью сообщает региональное министерство образования.

Впервые в истории области есть максимальный балл на ЕГЭ сразу по ТРЕМ(!) предметам. Отличилась Вера Митюшкина из школы № 44 Калининграда, которая успешно справилась с экзаменами по биологии, химии и русскому языку. Еще три выпускника взяли 200 баллов на двух экзаменах: Александра Гапонова из «Классической школы» Гурьевска (физика и профильная математика), Роберт Кережа из лицея № 23 Калининграда (физика и профильная математика) и Алина Селиванова из гимназии № 32 Калининграда (химия и биология).

«Комсомолка» пообщалась с некоторыми рекордсменами.

Училась дома, знает китайский

Встретиться лично с Верой Митюшиной нам не удалось – семья 300-балльницы оказалась не готова к вниманию СМИ. Немного о Вере нам рассказали в ее школе № 44.

- На уровне среднего общего образования она обучалась дома, в форме самообразования, выбрав естественно-научный профиль, - сообщили в учебном заведении. - Увлечена изучением химии и биологии. Планирует поступить в БФУ имени Канта, на направление «Фундаментальная и прикладная биология», биологический факультет. Веру - старательная и ответственная ученица, по характеру спокойная, уравновешенная. Всегда проявляет уважение к одноклассникам и учителям. Пользуется заслуженным авторитетом среди сверстников и педагогов.

С 8 лет Вера занималась спортом, посещала СШОР по игровым видам спорта, играла в волейбол. Кроме этого, в 2021 году закончила детскую музыкальную школу имени Глиэра по классу фортепиано, играет на фортепиано и гитаре.

Вера с удовольствием занимается изучением иностранных языков: достигла отличных результатов в английском, получив уровень С1. Активно изучает китайский язык, имеет уровень HSK 3/ HSK 4.

«Копать надо глубже!»

Роберт КЕРЕЖА, лицей № 23, Калининград. Набрал 100 баллов по профильной математике и 100 баллов по физике:

- Сначала было успешное выступление на Всероссийском этапе школьной олимпиады по физике. Я стал призером в 2025 году. Как раз при подготовке к олимпиаде очень много работал. Без остановки решал, решал, решал задачи - и из предыдущих школьных олимпиад, и пробовал задания вузовских олимпиад. Готовишься к физике - подтягиваешь математику. Одно без другого невозможно. Словом, за олимпиадным успехом последовала удача на ЕГЭ. Когда я вышел после экзамена по профильной математике и понял, что все решил, сказал себе: «Надо и физику на сотку». Все так и вышло.

Моя подготовка к олимпиаде проходила под руководством куратора олимпиадного движения по физике нашего лицея Бориса Анатольевича Боронилова. Если честно, интерес к физике у меня появился благодаря этому преподавателю. А заниматься именно серьезно и много этим предметом я начал в 9 классе. И еще я хочу сказать спасибо учителю физики Татьяне Владимировне Голинской и учителю математики Ирине Валерьевне Киселевой - за уроки, понимание, помощь в подготовке к ЕГЭ.

Семья постоянно поддерживала, несмотря на неудачи. Они тоже были. Безусловно любили, давали советы, на многое закрывали глаза, чтобы дать мне дополнительное время для учебы. Так что маме и бабушке большое спасибо!

Роберт Кережа. Фото: предоставлено героем публикации.

На вопрос о формуле успешной сдачи ЕГЭ Роберт ответил так:

- В первую очередь интерес к предмету. Далее требуются огромная самостоятельная работа, усидчивость. И ни в коем случае не ограничивать себя рамками ЕГЭ. Копать надо глубже! Что касается моего ближайшего будущего, то местом учебы я выбрал МФТИ, буду заниматься общей прикладной физикой. Проще говоря, тем, что еще неизвестно. Мне это очень интересно.

В самом лицее отметили, что столь высокие достижения стали закономерным результатом упорной работы.

- Роберт не один год занимался олимпиадной физикой, он призер и трижды финалист Всероссийской олимпиады школьников, победитель регионального этапа ВсОШ, призер международной олимпиады по экспериментальной физике IEPhO и других олимпиад всероссийского и международного уровней, - порадовались педагоги за своего ученика.

«Поиск ответа – это адреналин»

Александра ГАПОНОВА, выпускница «Классической школы», Гурьевск. Набрала 100 баллов по профильной математике и 100 баллов по физике.

- В школе можно услышать от учителей, мол, научишься решать задачи по математике - будет легче справляться с задачками в жизни. Согласны? – поинтересовались мы.

- Мне кажется, жизнь задает задачи гораздо сложнее.

- Куда поступаете?

- На мехмат в МГУ имени Ломоносова. Впереди у меня еще одно дополнительное вступительное испытание, которое проводит вуз.

Александра Гапонова. Фото: предоставлено героиней публикации.

- Как в вас проявился интерес именно к математике?

- Всегда было интересно решать задачи, это адреналин - разобраться с решением, найти ответ. А в старших классах прочла книгу Рихарда Куранта и Герберта Роббинса «Что такое математика». И сделала окончательный выбор для себя. Поняла, что хочу связать будущее именно с математикой. Сказала об этом родителям. Семья меня поддержала. Это стало не мечтой, а целью.

- Дайте совет будущим выпускникам. Как сдать ЕГЭ на 100 баллов?

- Без настоящего интереса к предмету ничего не получится.

- Кто вам помогал на этапе подготовке к ЕГЭ?

- Школьные педагоги, занятия с репетитором, семья, а также самостоятельная работа. И еще раз скажу - огромный интерес к математике.

- Есть ли у вас хобби, которое помогало переключаться, отдыхать?

- Четыре года назад попробовала жонглировать. Меня это увлекло. Считаю, что эти занятия мне очень помогли в момент подготовки. Продолжаю жонглировать.

В школе отметили, что успех Александры - «это многолетняя история огромного труда, самодисциплины и особого отношения к техническим наукам. Александра умеет ставить перед собой цели и достигать отличных результатов, что и позволило ей взять такую высоту».

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Попали в МГИМО во время викторины

Наши земляки одержали победу в финале 34-го сезона всероссийской открытой телевизионной гуманитарной олимпиады. Темой выпуска стали «Знаменитые россияне, оставшиеся за границей. Писатели, ученые, артисты». Калининградскую область представили победительница регионального этапа, ученица гимназии «Вектор» из Зеленоградска Карина Усова (сдала ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов), и призер Григорий Евмененко из Нахимовского училища.

Судейскую коллегию, Высокий Ареопаг, возглавил ректор МГИМО, профессор Анатолий Торкунов. Ведущим по традиции выступил автор программы – заведующий кафедрой мировой литературы и культуры МГИМО Юрий Вяземский.

Григорий Евмененко соревновался в статусе агониста. Он верно ответил на желтой дорожке на вопрос, касающийся исследований философа Николая Бердяева, и получил орден в виде золотого ключа. Карина Усова приняла участие в финале в статусе теоретика на трибуне. Вместо другой участницы она правильно ответила на вопрос «Кто был шафером на свадьбе Ивана Бунина и Веры Муромцевой в 1922 году в Париже и страшно радовался событию?» и также получила золотой ключ.

Ребята вошли в число 12 победителей, которых Анатолий Торкунов вписал в приказ о зачислении прямо во время эфира!

КСТАТИ

Почему такой крен в математику?

В этом году в нашей области рекордное количество стобалльников по физике и профильной математике: 13 и 17 соответственно. Эти предметы и сдавали чаще, чем в 2025-м: на математику пошли 2 520 выпускников, на физику - 1 062. Как сообщили в министерстве образования, развитию инженерного и естественно-научного образования в Калининградской области способствует расширение сети предпрофессиональных классов в школах. В этом учебном году по космическому, судостроительному, медицинскому, агротехнологическому, атомному, железнодорожному и строительному направлениям открыто 210 классов, в которых обучаются около 5 000 человек. По сравнению с прошлым учебным годом количество классов увеличилось на 77, а участников – почти на 2 000 человек.

Кроме того, в Калининградской области проходят испытания всероссийской олимпиады школьников, региональный конкурс «Математическая регата», чемпионат естественно-научного направления «Науке – ДА!», Всероссийский проект «Наука в регионы», командный турнир математических боев и другие интеллектуальные состязания, участие в которых стимулирует ребят к изучению математики, физики, химии, биологии и информатики на профильном уровне.