Водитель был пьян и несся на скорости: Под Калининградом «Мерседес» сбил маму с двумя детьми, один ребенок погиб

ДТП случилось на улице Заводской. На месте работает полиция. Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Страшное ДТП случилось вечером в воскресенье, 5 июля в Прибрежном под Калининградом. «Мерседес» на большой скорости выскочил на тротуар и сбил женщину с двумя маленькими детьми. На месте, еще до приезда скорой погиб трехлетний мальчик, его младшая сестра (ей 1 год и 8 месяцев) и мама были экстренно госпитализированы.

Очевидцы рассказали «Комсомолке», что седаном управлял, предположительно, мужчина в наркотическом опьянении. Позже прокуратура официально заявила, что водитель был нетрезв. В его крови алкоголь или запрещенные вещества – это покажет экспертиза.

Уже известно, что за рулем «Мерседеса» был 36-летний мужчина. На ул. Заводской он не справился с управлением и с дороги вылетел на тротуар, где и сбил женщину с двумя детьми. Судя по видеоролику, который публикует региональная прокуратура, скорость была большая.

Девочка, которую с мамой доставили в больницу, находится в коме. По данным регионального минздрава, малышка подключена к аппарату ИВЛ.

Состояние 23-летней матери врачи оценивают как стабильное. По данным управления МЧС по региону, мать отказалась от госпитализации после осмотра медиками. С ней работают психологи.

Фото с места трагедии. Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Как сообщил «Комсомолке» источник в экстренных службах, водитель «Мерседеса» — мужчина с инвалидностью, он лишен прав за нетрезвое вождение.

По рассказам очевидцев, в ДТП пострадала еще одна машина. Как рассказали в пресс-службе УМВД, После наезда на семью автомобиль «Мерседес» врезался в припаркованный автомобиль «Ауди». Его отбросило на несколько метров.

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств случившегося. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.