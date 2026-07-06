Калининград ждет дождливая прохладная неделя и новый шторм

Без зонта на улицу лучше не выходить. Фото: Александр Подгорчук. Перейти в Фотобанк КП

Купальники, плавки и прочие пляжные принадлежности придется снова оставить в шкафу. Нынешняя неделя по погоде будет больше напоминать осень, а не разгар лета.

В понедельник температура поднимется до +17...+19 градусов. Местами не исключены кратковременные дожди. Ветер – по-прежнему порывистый, до 12-15 м/с.

Во вторник ожидается +16...+18 градусов, вновь возможны слабые/умеренные дожди. Ветер продолжит укрепляться и поднимет скорость до 15-18 м/с.

Среда начнется с дождей и местами – с гроз. Дневные температуры не превысят +16 градусов. Ненастье достигнет пика – синоптики ждут штормовой ветер прорывами до 23 метров в секунду.

В четверг циклон ослабнет и одновременно немного потеплеет. Термометры покажут +18..+19 градусов. Дожди более чем вероятны.

- Перспективы улучшения погоды присутствуют лишь в самом конце недели по мере ослабления барической ложбины и приближения периферии антициклонов с запада и севера с поступлением более теплых воздушных масс, - сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области». - Вполне возможно, к выходным днем потеплеет до +20...+23 градусов, ветер ослабнет, впрочем, может не обойтись без локальных ливней и гроз.