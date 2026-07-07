Крестный ход и парад: Как отметим День семьи, любви и верности в Калининграде

С каждым годом семейное шествие по случаю праздника набирает все большую популярность. Фото: Калининградская епархия.

День семьи, любви и верности отмечается в России ежегодно 8 июля. Праздник приурочен к православному дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые считаются покровителями брака. 8 июля расписаться в Калининградской области собираются 16 пар. Число, вроде бы скромное, но, как рассказали в агентстве ЗАГС, для середины недели это солидный показатель, поскольку обычно по средам браки не регистрируются.

Как ни удивительно, венчаний в храмах в праздник не будет вообще - идет Петров пост. Венчаться можно будет с 12 июля, когда пост завершится. Сколько пар придут в храмы не сообщается, это церковная тайна.

Многие предпочитают венчаться в осенний день памяти святых Петра и Февронии. В этом году он будет 13 сентября.

- Поскольку 8 июля совпадает с Петровым постом, осенний день памяти святых по решению Священного Синода всегда будет совпадать с воскресным днем в период между постами, когда совершению таинства венчания ничто не препятствует, - поясняет пресс-секретарь епархии Серафима.

8 июля на площади Победы в часовне Петра и Февронии (та самая с двумя сросшимися куполами) пройдет праздничная служба, которая начнется в 9:00. Прихожан зовут на литургию в честь престольного праздника. По окончании ее состоится Крестный ход.

Под венец – по правилам

Напомним, что обряд венчания – таинство Церкви, при котором жених и невеста дают свободное согласие и обещание хранить супружескую верность и брак благословляется Церковью. Напутствие простое – жить в любви и согласии, воспитывать детей в христианской традиции.

Есть, однако, весьма конкретные правила. Ведь просто так прийти в церковь и тут же обвенчаться не получится.

Во-первых, желающие венчаться должны быть верующими крещеными православными христианами. Они должны глубоко осознавать, что самовольное расторжение брака, утвержденного Богом, также как и нарушение обета верности, есть безусловный грех. Как отмечает Серафима, брачная жизнь должна начинаться с духовного приготовления. Если жених и невеста еще не воцерковлены, то до брака им желательно исповедаться и причаститься Святых Тайн.

- Для браковенчания следует приготовить две иконы – Спасителя и Божией Матери, которыми во время Таинства благословляют жениха и невесту. Раньше эти иконы брались из родительских домов, они передавались как домашняя святыня от родителей к детям. Иконы приносят родители, а если они не участвуют в таинстве – женихом и невестой. Жених и невеста также приобретают обручальные кольца, - говорит пресс-секретарь епархии. Интересно, что день и время венчания будущие супруги должны обговорить со священником заранее и лично. Желательно пригласить двух свидетелей. Перед венчанием у пары в храме попросят свидетельство о браке – это делают для того, чтобы удостовериться, что люди действительно женаты.

- Если вы решили венчаться, то необходимо обратиться в храм и заявить там о своем намерении. Если речь идет о храме, прихожанами которого являются оба или один из брачующихся, стоит обратиться к своему духовнику. Если же жених и невеста пока не имеют духовника, за свечным ящиком им, скорее всего, дадут контакты священника и направят к нему для беседы, - прокомментировали в епархии.

Вместе через весь город

Новое, но уже ставшее ежегодным действо в Калининграде – Парад семей. Он пройдет 12 июля, в воскресенье, и тоже будет приурочен к Дню памяти святых Петра и Февронии Муромских. В полдень участники Парада начнут собираться у трех храмов Калининграда: святого апостола Андрея Первозванного (ул. Комсомольская, 64), князя Александра Невского (ул. А. Невского, 8) и Крестовоздвиженского собора (ул. Генерала Павлова, 2). Колонны двинутся в Собор Христа Спасителя на площади Победы. Там в 14:00 состоится торжественный молебен святым Петру и Февронии Муромским.

Известно, что участвовать будут прихожане православных храмов, представители общественных организаций и власти. В прошлом году в Параде участвовало порядка 2500 человек.