Калининградцы покорили Египет: турагентство «Другие места» получило награду от Сoral Travel на форуме в Шарм-Эль-Шейхе

Фото: турагентство «Другие места».

Среди приглашённых участников — команда калининградского турагентства «Другие места». И приехали они туда не просто как гости: агентство было отмечено наградой как лидер продаж отелей сети Rixos. Заслуженное признание от одного из крупнейших туроператоров страны — очередное подтверждение профессионализма калининградских специалистов.

ПЯТЬ ДНЕЙ НА ВЕРШИНЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО МИРА

Форум Coral Travel — это не просто церемония награждения. Это насыщенная программа: обучение, обмен опытом, презентации новых направлений и возможность лично познакомиться с отелями премиального уровня. Rixos Radamis Sharm El Sheikh — пятизвёздочный курортный комплекс на первой линии, с видом на коралловые рифы залива Акаба — стал идеальной площадкой для такого события. Участники могли не только обсуждать туристический продукт в переговорных залах, но и оценить его лично — что называется, «из первых рук».

Фото: турагентство «Другие места».

Для команды «Других мест» это не просто деловая поездка, а подтверждение курса, который агентство держит с первого дня работы: глубокое знание продукта, честный подход к клиенту и реальная экспертиза в подборе отдыха.

«ДРУГИЕ МЕСТА» — НЕ ПРОСТО НАЗВАНИЕ

Калининградское турагентство «Другие места» давно зарекомендовало себя среди жителей региона как надёжный партнёр в мире путешествий. Здесь не продают туры — здесь подбирают отдых, исходя из реальных потребностей каждого клиента. Именно такой подход и даёт результат: стабильно высокие объёмы продаж, лояльная аудитория и признание на Федеральном уровне.

Фото: турагентство «Другие места».

Награда за лидерство в продажах отелей Rixos — это не случайная удача. За ней стоят тысячи довольных туристов, которые уже побывали на курортах этой премиальной сети и вернулись домой с яркими впечатлениями. И немалая заслуга в этом — грамотная работа менеджеров агентства, которые умеют по-настоящему вдохновить человека на поездку.

КАЛИНИНГРАД НА ТУРИСТИЧЕСКОЙ КАРТЕ РОССИИ

Участие калининградского агентства в подобном форуме — сигнал для всей региональной отрасли. Эксклав на Балтике вполне способен конкурировать с крупнейшими туристическими рынками страны. Профессионалы из «Других мест» это доказали уже неоднократно.

Если вы давно мечтаете о Египте, Турции или любом другом уголке мира — возможно, стоит обратиться именно туда, где знают толк в путешествиях. Подробнее об агентстве и актуальных предложениях — на сайте drm39.ru.

Фото: турагентство «Другие места».

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