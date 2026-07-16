Симбиоз творчества и технологий

Проект «АртГеймДжем» родился в 2024 году на стыке современного искусства и игровой разработки. В этом году состоялась его вторая итерация. При поддержке Президентского фонда культурных инициатив организаторы смогли пригласить куратора из Москвы, провести масштабный опен-колл и получить более 200 заявок от художников, провести творческую лабораторию с лекциями для участников.

В течение месяца художники и разработчики совместно переосмысливали художественное высказывание, дополнив его игровым форматом. Результатом арт-лаборатории стал масштабный выставочный проект из 10 мультипространственных игровых произведений. Основной задачей проекта было создание среды для диалога между старшим поколением и молодёжью. За время работы экспозицию бесплатно посетили более 750 человек. На выставку пришло множество школьников, студентов и их родителей. А значит, главная задача выполнена!

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив