Горы песка на променаде и кабинки в море: какой урон нанес шторм «Бернадетт» калининградским пляжам

Так во время шторма выглядел пляж в Балтийске. Фото: предоставлено очевидцем.

Неделю назад на нашу область обрушился мощный шторм, что для середины лета - явление довольно редкое. К счастью, никто серьезно не пострадал, при этом ущерб «Бернадетт» (так назывался циклон) нанесла ощутимый. Скорость ветра в порывах достигала 100 километров в час, по всему региону были повалены сотни деревьев, оборваны линии электропередач, местами произошли подтопления. Больше всего досталось прибрежным районам, где оказалась серьезно разрушена пляжная инфраструктура.

Итоги разгула стихии подвели на заседании областного правительства в минувший вторник. Там же чиновники вместе с губернатором обсудили, какие меры нужны, чтобы лучше подготовиться к следующим катаклизмам.

Без света – 170 тысяч человек

По данным энергетиков, на провода в часы ненастья упали 96 деревьев. Сколько пришлось убирать отдельных веток, вызвавших короткие замыкания, – даже не считали. Всего были повреждены 1528 километров линий электроснабжения. Без света суммарно (то есть не одновременно) оставались около 170 тысяч человек. Рабочим пришлось не только убрать все поваленные стволы, но и заменить 45 поврежденных и разрушенных опор и чуть менее 30 километров проводов.

- Утром 8 июля не было электричества во всех наших загородных лагерях, - сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова. - Самая сложная ситуация сложилась в лагере в Ладушкине, где в двое суток электроснабжение обеспечивали только дизель-генераторы.

В этот же день в пяти школах Калининграда сдавали повторный ЕГЭ. Здесь, по словам Дятловой, проблем не возникло – экзамены прошли в штатном режиме.

По числу упавших деревьев (92) Калининград оказался не лидером, но, похоже, стал самым пострадавшим городом с точки зрения поврежденных автомобилей. Всего деревья и ветки зацепили 22 машины.

Уборку улиц после шторма ведут с помощью специальных пылесосов, чтобы не пропустить мелкие ветки и листву. Работают ночью.

- В течение трех суток полностью пропылесосим весь город, - заверила Елена Дятлова.

Срочно покупали бензопилы

В Балтийском округе ветер повалил 134 дерева. Похоже, это рекорд среди всех муниципалитетов области.

- Такого количества у нас не было никогда! – не сдержала эмоции глава округа Нина Федорова. – До сих пор вывозим деревья, до 17 июля должны закончить. Мы экстренно закупили бензопилы, но погрузчики на будущее нам тоже будут нужны.

Общий ущерб пляжной инфраструктуре власти пока оценивают в 1,5 миллиона рублей. Объекты пострадали не только от ветра, но и от наносов песка.

- Готовились к тому, что надо было убрать шезлонги и стенды, но урон все равно есть, - посетовала градоначальница, но заметила, что, например, на Балтийской косе материального ущерба нет вообще.

«Бернадетт» показала, что на случай подобных ЧП Балтийску требуется больше генераторов и техники для подвоза воды. В этот раз из-за обрывов линий, например, долго не было света и водоснабжения в Приморске и Дивном. Воду сразу в два населенных пункта завозили цистернами.

Ни кабинок, ни… клубники

На северной части побережья шторм тоже наделал дел. В Пионерском упали 40 деревьев, на пике без света осталась 21 улица. В море смыло две кабинки для переодевания, а песком засыпало 400 квадратных метров настила пешеходных дорожек. Впрочем, местные власти говорят, что своими силами уже все практически восстановили.

В Зеленоградске шторм снес 118 деревьев и жестко прошелся по пляжу. Наибольшая нагрузка пришлась на те места, где нет волнорезов и бун. Ветер потрепал пляжную навигацию, спасательное оборудование, вышки, светодиодные дисплеи, перила и ограждения.

В Зеленоградске под напором ветра не удержались даже палатки с мороженным. Фото: Александр Подгорчук. Перейти в Фотобанк КП

Пострадали 15 частных объектов инфраструктуры, размер ущерба которых оцениваться в суммы от 500 тысяч до 5 миллионов рублей. Одна из торговых оказалась разрушена целиком.

Общий ущерб власти Зеленоградского округа насчитали на сумму более чем 30 миллионов рублей. Причем пострадали не только представители индустрии отдыха, но и бизнес в сфере сельского хозяйства. Наибольшие разрушения - среди теплиц. У некоторых пропали грядки с клубникой и кусты малины. В одном из хозяйств шторм погубил 1,5 тонны урожая.

Горы песка вместо аквапарка

В Янтарном упали 32 дерева, а символом прошедшей бури стал разрушенный надувной аквапарк, стоявший на пляже.

- Он сильно пострадал и сейчас восстановлению не подлежит, - рассказала глава Янтарного округа Ирина Гракова. - Убираем его до следующего года и будем ремонтировать.

В Янтарном одна из главных проблем – огромные наносы песка. Фото: пресс-служба администрации Янтарного городского округа.

На Центральном пляже песком занесло 800 метров променада. Теперь тут горы высотой почти в человеческий рост. Кроме того, ветер потрепал шезлонги, мусорные контейнеры, пляжные домики, стойки для спасательного оборудования. В парке Беккера пострадала смотровая площадка. Повреждены крыши двух школ округа.

- Есть потребность в резервных источниках электроснабжения и в технике, в том числе – тяжелой гусеничной для пляжа, которой у нас нет, - подвела итог глава округа.

Общий ущерб, который «Бернадетт» нанесла Янтарному, оценивается в сумму более 25 миллионов рублей.

Испытания и выводы

Выслушав доклады, губернатор поблагодарил все службы, которые устраняли последствия шторма, и жителей области за взаимовыручку.

- Зимой все говорили, что такой снегопад у нас редко бывает, теперь вот такой ветер. Природа посылает нам испытания и возможность понять, какие силы и средства необходимы, - философски подытожил Алексей Беспрозванных.

Глава региона поручил главам и министрам еще раз проанализировать, чего именно -генераторов, техники, водовозов и т.д. – больше всего не хватает, чтобы заранее можно было все купить, пополнить запасы и не испытывать проблем во время следующего шторма (когда бы он ни пришел). Кроме того, губернатор предложил энергетикам изучить вопрос с направлением дополнительных бригад, например, из Санкт-Петербурга в нашу область на время штормов, чтобы не только своими силами восстанавливать электроснабжение.

Отдельно Алексей Беспрозванных поручил главам муниципалитетов внимательнее оценить последствия.

- Я вижу, что пострадали, в том числе, физические лица, - обратил внимание губернатор. – Нужно изучить вопрос с выплатами компенсации, которые мы можем по закону произвести. Люди не должны быть оставлены в беде.

Подготовить все предложения чиновники должны до конца этой недели.

КСТАТИ

Одними из самых мощных в истории нашего региона были декабрьские ураганы 1999 года. Скорость ветра достигала 38 м/с (136 км/ч) – на треть больше, чем у «Бернадетт».

На Куршской косе повалило примерно 40% от общего запаса старых сосняков. Кроме того, пострадал защитный береговой вал – авандюна. Штормовыми волнами была смыта треть вала по поперечному профилю, а на некоторых участках вал был полностью размыт. Волнами и ветром были разбиты все переходы на пляж и смотровые площадки со стороны моря.

Ликвидация последствий урагана растянулась на три года.