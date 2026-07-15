Как компания «Фишеринг Сервис» укрепляет рыбный промысел в России

Дальневосточная акватория. Июль 2026 года. Траулеры «Петр I» и «Ерофей Хабаров» выгружают рыбу на транспортный рефрижератор. За большой улов спасибо тралам компании «Фишеринг Сервис». Фото: «Фишеринг Сервис».

- Андрей Николаевич, вы сегодня находитесь в центре рыбного промысла России - на Дальнем Востоке. Какие у вас впечатления от рыбодобывающего флота, отрасли в целом?

- В данный момент я нахожусь во Владивостоке - в столице рыбной славы нашей страны. Здесь компания «Фишеринг Сервис» готовится к открытию нового офиса. Нам важно быть ближе к промыслу, к запросам рыбаков.

Если говорить об общих впечатлениях, то они очень позитивны. Дальневосточники нацелены на активную работу, развитие, новые достижения. Это видно по рыбодобывающим компаниям, по настроению людей. Должен сказать, что этот позитив, этот победный дух многое сегодня определяет, он в хорошем смысле заражает.

- Вы неоднократно заявляли, что одна из главных задач компании «Фишеринг Сервис» - опережать запросы рыбаков. Можно утверждать, что готовящийся к открытию офис во Владивостоке - это как раз пример решения генеральной задачи?

- «Фишеринг Сервис» заинтересован в успехе российской рыбодобывающей отрасли. Мы внимательно следим за развитием промысла в России и стараемся быть на шаг впереди. Как говорится, не бить по хвостам, а на запросы рыбаков отвечать готовыми технологическими решениями. Только так мы сможем работать на укрепление отрасли.

Директор Андрей Фёдоров. Фото: «Фишеринг Сервис».

ПРИМЕР ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

- В условиях санкционного давления и государственной стратегии импортозамещения как вы справляетесь с этой задачей?

- Справляемся. Один из ярких примеров - два года назад наша компания начала производить окуневые тралы, которые не просто успешно заменили импортную продукцию, но и превзошли ее по своим качествам. Уловы с калининградскими тралами выросли на 20 процентов. До этого окуневые тралы производили в Исландии. Мощи инженерной мысли, производства компании «Фишеринг Сервис» хватило, чтобы заменить зарубежные материалы на свои и поставить на поток производство окуневых тралов. Приятно, что новые орудия лова прошли успешные испытания на судах калининградской компании «Группы-ФОР». Это однозначно и успех, и пример взаимной заинтересованности.

Специалисты компании разработали новый способ изготовления пэнропов (инновационный полимерный материал), которые увеличили срок службы тралов до 10 раз. Все разработки запатентованы. Фото: Александр Подгорчук. Перейти в Фотобанк КП

- Почти в каждом интервью вы повторяете: «Главная ценность предприятия - люди». У вас сотрудники работают на автоматизированном производстве, у вас инженеры пытаются «приручить» искусственный интеллект, и все равно - человек во главе?

- Ничего не изменилось, и сегодня скажу, что самая главная ценность нашего предприятия - люди. Даже самые совершенные станки, искусственный интеллект - это всё должно помочь человеку, но не заменять его.

В нашей компании всё для человека. И традиционные награждения ко Дню рыбака, и обязательное выполнение всех социальных обязательств компании перед коллективом: зарплату повышаем, премии выдаем.

УВЕРЕННОЕ РАЗВИТИЕ

- Андрей Николаевич, компания «Фишеринг Сервис» всегда впереди, всегда задает тон среди производственников, среди представителей реального сектора экономики. К каким большим целям движетесь?

- Сегодня мы максимально сосредоточены на работе рыбодобывающего комплекса России. В связи с этим не только создаем необходимые модели орудий лова, но и помогаем экипажам правильно настраивать и эффективно, точно использовали тралы во время промысла.

В научно-исследовательском центре компании работает гидролоток — бассейн на 700 тонн воды, где испытывают уменьшенные модели тралов перед запуском в производство. Масштаб — 1:60. Реальным тралом за одно траление можно поднять до 200 тонн рыбы. Фото: Александр МЕЛЕХОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кроме этого, мы проводим активную профориентационную работу среди студентов, учащихся, школьников. Считаем важным вкладываться в развитие науки, готовить новую смену высококлассных специалистов. И здесь помогает гидролоток «Фишеринг Сервис», который находится в центре Калининграда, - единственный в России «полигон» для тестирования моделей тралов.

Цеха оборудованы уникальными станками. Фото: Александр Подгорчук. Перейти в Фотобанк КП

- Вы часто обращаетесь к прошлому, вспоминаете, как создавалось предприятие. Те проблемы, которые приходилось решать тогда, и вызовы дня сегодняшнего - их можно сравнивать?

- И тогда, и сейчас мы решаем вопрос развития предприятия. И тогда, и сейчас у компании «Фишеринг Сервис» есть всё для того, чтобы уверенно идти вперед.

У «Фишеринг Сервис» плотная загрузка: заказы идут, производство работает в стабильном темпе. Фото: Александр Подгорчук. Перейти в Фотобанк КП

НАГРАЖДЕНИЕ

Качество орудий лова - в надежных руках

За профессионализм, опыт и преданность делу отмечены сотрудники компании

Накануне Дня рыбака в одном из цехов компании «Фишеринг Сервис» прошло награждение отличившихся сотрудников. В церемонии принял участие почетный работник рыбного хозяйства РФ, президент Союза рыбопромышленников Запада Максим Будурацкий.

- Орудия лова - основа рыбодобывающей промышленности. От качества орудий лова зависит объем вылова. На сегодня 90 процентов рыбодобывающих компаний Дальнего Востока и Севера работают на тралах компании «Фишеринг Сервис», - особенно подчеркнул во время награждения Максим Будурацкий.

Как отмечают сами сотрудники предприятия, ценность работы каждого из них - причастность к большому и важному процессу. По их мнению, в компании есть всё: стабильность, дружный коллектив, возможность роста.

Итак, в этом году накануне профессионального праздника за ответственное отношение к труду отмечены сотрудники, отвечающие за самые разные направления компании «Фишеринг Сервис».

Благодарность от Агентства по рыболовству РФ получила оператор 5-го разряда производственного участка № 1 Елена Баранова.

Грамотой от Союза рыбопромышленников Запада награжден оператор 6-го разряда Василий Востриков.

Слева направо: Елена Баранова, Елена Власова, Вера Егоренко, Светлана Борисенко. Фото: Александр Подгорчук. Перейти в Фотобанк КП

Благодарность за высокий профессионализм и отличную работу от компании «Фишеринг Сервис» получили:

- кладовщик склада Елена Власова,

- заместитель начальника производства Вера Егоренко,

- мастер цеха орудий лова Светлана Борисенко,

- оператор 4-го разряда Андрей Райков,

- слесарь-ремонтник Валентин Картоношкин,

- технолог производственного участка № 1 Сергей Скочиковский,

- коммерческий директор Николай Гладков,

- бухгалтер Алсу Низамова.

Алсу Низамова и Николай Гладков. Фото: Александр Подгорчук. Перейти в Фотобанк КП

Слева направо: Василий Востриков, Андрей Райков, Валентин Картоношкин, Сергей Скочиковский. Фото: Александр Подгорчук. Перейти в Фотобанк КП

Поздравляя коллектив, в руководстве предприятия отметили, что рыбный промысел - это всегда командный труд. Работа начинается задолго до выхода судна в море - с идей, инженерных решений, мастерства и труда людей, которые создают и совершенствуют орудия лова. Именно из такой общей работы складывается и успех каждого рейса, и успех компании «Фишеринг Сервис».

- Пусть рыбаки, работники рыбной промышленности, ветераны отрасли и все, кто посвятил свою жизнь этому делу, будут здоровы, благополучны, - звучали в этот день такие пожелания.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Источник доверия судовладельцев и капитанов

- Более 50 моделей тралов, проверенных промысловиками всего мира, производится компанией «Фишеринг Сервис».

- Тралами «Фишеринг Сервис» ловят свыше 200 судов в Мировом океане. Ежегодно компания поставляет более 150 тралов.

- Компания выпускает самые большие в мире тралы - «Атлантика-2600» и «Атлантика-2800» с периметром устья 2,6 и 2,8 километра соответственно.

- Самой массовой по количеству заказов моделью в Дальневосточном бассейне стал трал«Атлантика-2200». Число 2200 означает периметр трала в метрах. «Атлантика-2200» показала очень хорошую уловистость именно на разреженных скоплениях рыбы.

- «Фишеринг Сервис» не только поставляет эффективные современные тралы, но и помогает рыбакам осваивать новые технологии. Каждое судно имеет свою специфику, под каждое нужно настроить трал. Специалисты предприятия, по запросу, выезжают в любой район Мирового океана, дают рекомендации палубным специалистам, капитанам. За 2-3 траления выводят промысловое снаряжение на заданные параметры. Такой сервис в мире мало кто представляет. Отсюда доверие и капитанов, и судовладельцев.

- В штате компании - свыше 200 сотрудников. Почти половина коллектива - молодые специалисты, которые работают под чутким руководством наставников.

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