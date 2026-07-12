В Калининград вернется жаркое лето

Погода ожидается преимущественно солнечной, при этом в отдельные дни возможны дожди и грозы. Фото: Александр Подгорчук. Перейти в Фотобанк КП

После циклона «Бернадетт» в наши края возвращается лето. На этой неделе синоптики прогнозируют преимущественно солнечную погоду с постепенным повышением температуры.

В понедельник термометры покажут +22...+24 градуса. Ожидается переменная облачность с прояснениями, местами не исключены локальные дожди/ливни. Ветер будет преимущественно северо-западный, в порывах - до 10-12 м/с, на севере и востоке при осадках возможны шквалы.

Во вторник на улице будет +20...+23. Вновь не исключены локальные ливни и грозы. В среду температурный фон останется таким же, как накануне, при этом осадков синоптики не ждут.

Во второй половине недели температура еще прибавит. В четверг и пятницу может потеплеть до +25...+28 градусов. Дни пройдут при солнечной сухой погоде.

– К выходным помимо летнего тепла возможны ливни и грозы, обусловленные приближением циклонической ложбины с неустойчивостью и атмосферными фронтами, - сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области». - Вода в Балтике у побережья нашего региона вновь может прогреться до +19...+20 градусов.