Парковка останется, будет больше зелени: Елена Дятлова рассказала о том, какой может стать площадь Победы в Калининграде

Один из вариантов благоустройства, который рассматривают в мэрии. Фото: администрация Калининграда.

В Калининграде предстоит реконструкция и переосмысление концепции площади Победы. Речь идет не только о месте, где стоит стела (там, например, могут убрать центральный фонтан), но и о той части площади, которая смотрит на исторические здания КГТУ и Северного вокзала. Там предполагается сделать озеленение по периметру, сохранив возможность установки ледяного катка, проведения выставок пожарной техники, ярмарок и т. п. Об этом сказала 22 июня глава городской администрации Елена Дятлова.

- Коллеги пришли к выводу, что нужно сделать озеленение по периметру, отбить зеленые зоны, сохранить центральную часть, которая позволила бы нам использовать площадь, когда она нужна, – проводить мероприятия. Другого такого пространства в Калининграде нет, а на гранитные плиты мы запрещаем сегодня заезд большой техники, - прокомментировала Елена Дятлова. По ее словам, после утверждения концепции предстоит проработать и обсудить проект с арендатором земли – а эта часть площади находится в руках двух собственников. Это муниципальная парковка ближе к КГТУ и арендованная парковка в части ближе к ул. Баранова.

- Муниципальная парковка останется, просто появятся более выраженные пешеходные связи, удобные зоны для пешеходов, - уточнила сити-менеджер. – По периметру можно будет ходить, появится озеленение.

Ранее в эфире проекта «ГорПросвет» главный архитектор города Андрей Анисимов также говорил о развитии левой части площади – там, например, можно ставить новогоднюю елку (а не перед зданием мэрии, как сейчас) и организовывать ярмарку с аттракционами.

Капитальной застройки площади не планируют. От паркинга пока тоже отказаться власти не могут – говорят, что запрос у города на парковку очень уже большой.

Также у проектировщиков из мэрии есть идея сделать часть улицы Баранова пешеходной – от ул. Иванникова до площади. Это, однако, не утвержденное решение, а лишь один из вариантов организации движения в центре города.

Елена Дятлова отметила также, что недавно часть площади Победы отремонтировали – в районе установки праздничных трибун снимали плитку и сделали бетонное основание, затем плитку уложили снова. Аналогичные работы еще предстоят в другой части площади. Подрядчик для этого уже определен.