В Калининград пришла затяжная прохлада с дождями и ветром

Небо прояснится ближе к выходным. Фото: Александр Подгорчук. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие дни погоду в нашей области будет определять циклон. Он сформировался над Европой и сместился на Балтику.

После дождливой ночи днем в понедельник осадки тоже возможны. Они будут локальные и местами тоже с грозами. Температура составит +19 градусов.

Во вторник температурный фон не изменится. Вновь не исключены кратковременные слабые/умеренные дожди. К ночи поднимется ветер – его скорость в порывах вырастет до 15-18 м/с, местами - до штормовых 19-21 м/с.

В среду термометры опять покажут +17...+19 градусов. Синоптики прогнозируют небольшие осадки. Ветер сбавит обороты до13 м/с.

- Перспективы второй половины недели не внушают теплых надежд, - сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области». - Как минимум до выходных продолжится господство барической ложбины с северной воздушной массой и атмосферной неустойчивостью. Днем ожидается примерно +16...+19 градусов, вероятны кратковременные дожди/ливни (особенно в четверг), ветер будет порывистым.

К концу недели некоторые источники допускают, что мы окажемся под крылрм антициклона и температура поднимется до уверенных +20. Но и это пока – только предварительные данные.