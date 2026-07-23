«Извините, но забудьте»: Глава Советска – о предложениях укладывать брусчатку в городе

Исторического покрытия в старинном городе становится все меньше. Фото: Александр КАТЕРУША. Перейти в Фотобанк КП

Советск стал очередным городом Калининградской области, где возник спор защитников и противников брусчатки. Первые резонно возмущаются, когда историческое покрытие убирают со старых улиц. А вот местная администрация говорит, что брусчатка – это очень дорого. Особенно сегодня. Тему глава Советска Аркадий Данилов поднял 22 июля на встрече с жителями. Там он упомянул проблемы с горюче-смазочными материалами и заявил, что «даже асфальт взять сегодня это большая проблема», в итоге капремонт пяти дорог пройдет в районе только в 2027 году. И, конечно, никакой брусчатки.

- У нас постоянный конфликт интересов. Люди принципиально настаивают на брусчатке. Для тех, кто понимает ситуацию с брусчаткой, скажу так – это практически нереально сегодня. Те сметные расчеты, которые заложены сегодня, брусчатку не компенсируют. Либо это убыток, который нужно дополнять подрядчику, либо непонятно как, - сказал Аркадий Данилов и отметил, что этот конфликт «сегодня пытаются иногда в соцсетях раскручивать, поднимать волну».

В качестве альтернативы он предложил современную гранитную брусчатку: «У нее единая толщина, тогда это можно класть более-менее в каких-то расценках».

Дальше глава высказался ну совсем уж в плохом смысле слова смело на фоне запроса жителей региона на сохранение исторического наследия.

- Сегодня, когда люди говорят про брусчатку, я отвечаю: «Извините, но забудьте». Не потому что мы плохие, не потому что мы хорошие, умные или глупые. Просто сегодня такая жизнь. Забудьте про брусчатку! Да, сегодня мы уходим в плитку. Когда приходят люди со стороны, говорят: «О, здесь была брусчатка, теперь положили плитку». Да. Вы живете на этой улице, ходите по ней? Нет. Говорить можно много. Когда ты начитаешь считать сметы и расценки, то у тебя есть вариант – пожалуйста, вот территория, сделай нам здесь брусчатку. Ты потеряешь 2 миллиона рублей! Ты сделаешь брусчатку, мы тебе скажем спасибо и дадим медаль от города Советска, даже почетным гражданином сделаем. Кто готов, пожалуйста, приглашаю. Мы пока найти решение не можем.

Памятник лосю в Советске. Вокруг уже давно уложена плитка. Фото: Александр КАТЕРУША. Перейти в Фотобанк КП

Интересно, что не во всех муниципалитетах так рассуждают. В соседнем Черняховске, например, историческое покрытие не спешат уничтожать. Глава Советского округа пообещал встретиться с руководством Черняховска, где брусчатку стараются беречь.

- Уточню как они это делают, какие средства находят для этого, - сказал чиновник.

В качестве примера рутинной работы глава Советска привел улицу Первомайскую, на которой была брусчатка.

«Дорогу вскрыли, коммуникации заменили. Ну невозможно ее [брусчатку] положить, нет таких расценок, - развел руками чиновник и заметил, что брусчатка «вся сохранена и лежит на улице Маяковской просеянная». Мол, приезжайте и смотрите.

В ответ на это местный житель, присутствующий в зале, сказал, что в интернете много объявлений о продаже брусчатки из Советска.

- Это не мы, - ответил тут же Аркадий Данилов.

Правда, обещал обратиться в полицию и разобраться с теми, кто торгует в Советске брусчаткой.