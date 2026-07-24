«Балтика» снова даст жару в РПЛ?

Лучший нападающий прошлого сезона Брайан Хиль вернулся к тренировкам после травмы и пока только набирает форму. Фото: пресс-служба ФК "Балтика".

Межсезонье в российском футболе подходит к концу и уже сегодня в Премьер-лиге стартует чемпионат 2026/2027. Как и год назад, участником матча-открытия станет наша «Балтика», причем если тогда оппонентом было московское «Динамо», то теперь – столичный ЦСКА.

В прошлом сезоне балтийцы стали главной сенсацией турнира и завершили его на рекордном для себя 6-м месте. Получится ли повторить или даже превзойти этот великолепный результат? Ответ мы получим весной 2027 года, а пока традиционно предлагаем посмотреть, в какой форме подходит команда к первому туру РПЛ.

Громкие расставания

Несмотря на слухи, по ходу прошлого сезона «Балтика» смогла удержать практически всех лидеров команды, но сразу после финиша начались переходы. Всего через несколько дней после финального матча контракт с «Зенитом» заключил защитник Кевин Андраде. В футболке балтийцев он прошел огонь, воду, и медные трубы, включая вылет из РПЛ и триумфальное возвращение в лигу, где стал одним из лучших на своей позиции.

Покинул команду и бразильский нападающий Дерик Ласерда. За несколько месяцев в «Балтике» он забил два гола и… потерял зуб, который ему выбили в матче с «Локомотивом». По окончании аренды Дерик вернулся в Бразилию.

Необычная ситуация получилась с белорусским полузащитником Юрием Ковалевым. 29 мая клуб объявил о продлении контракта до лета 2027 года, но спустя всего полтора месяца появилось сообщение о расставании с футболистом.

- Уход из клуба — исключительно мое решение, которое далось очень непросто, - объяснил Ковалев. - Пришло время вернуться на Родину. Калининград навсегда останется в моем сердце. Желаю клубу только побед, буду следить и переживать.

В «Ротор» этим летом отправился нападающий Абу-Саид Эльдарушев, который помог «Балтике» выйти в РПЛ, но сезон 2025/2026 провел в аренде в Волгограде. Также на берега Волги перебралась восходящая звезда «Балтики» - 19-летний нападающий Кирилл Степанов. Воспитанник калининградского футбола дебютировал в кубковом матче против ЦСКА и сразу же отметился голом. Еще один мяч Кирилл забил «Локомотиву» в домашней игре и тоже в Кубке. Набираться опыта Степанов пока продолжит в Первой лиге в составе ульяновской «Волги».

Укрепили состав

Конечно же, «Балтика» на месте тоже не сидела. С защитником Мингияном Бевеевым клуб продлил контракт аж до 2028 года. В паузе между чемпионатами Мингиян успешно сыграл за национальную команду. 9 июня в товарищеском матче против сборной Тринидада и Тобаго балтиец отметился первым забитым мячом – при чем, что особенно приятно, дело было на поле в Калининграде. Ждем «продолжения банкета» в матчах РПЛ.

Мингиян Бевеев успел сыграть за сборную, забить гол и подписать с клубом новый контракт до 2028 года. Фото: Роман БОЛЬШАКОВ.

Еще более длинный контракт – до 2030 года – заключили с центральным защитником Эдуардо Андерсоном. Панамский футболист был у нас в аренде, впечатлил тренерский штаб и «Балтика» решила выкупить контракт Эдуардо.

Есть и несколько интересных новичков. Цвета нашего клуба в новом сезоне будет защищать 21-летний центральный защитник Илья Кирш. Воспитанник петербургского «Зенита» поиграл за вторую команду «Ростова», в РПЛ - за махачкалинское «Динамо и «Пари НН». Кирш также провел 10 матчей в составе молодёжной сборной России и отличился одним забитым мячом.

Из «Оренбурга» к нам перешел марокканский защитник Фахд Муфи. В его карьере были игры в чемпионатах Португалии, Хорватии и родном Марокко. В составе южноуральского клуба футболист сыграл в 25 встречах, в которых набрал 1+1.

Нынешнее трансферное окно закроется 1 сентября, так что в составе «Балтики» еще могут произойти изменения. Наставник балтийцев Андрей Талалаев признал, что запросы есть практически на всех футболистов стартового состава.

Мощные сборы и крики «Горько!»

Подготовка к сезону в «Балтике» началась 15 июня в Светлогорске. Второй сбор прошел в турецкой Ыспарте. Финальный команда провела в Сочи и сразу полетела на матч с ЦСКА в Москву.

Контрольные матчи балтийцы провели мощно. Были разгромные победы со счетом 3:0, 5:0, 6:0 (дважды) и даже 11:0 (пострадал местный турецкий клуб «Ыспартаспор»). Под занавес «Балтика» сыграла вничью с «Краснодаром» (1:1). На поле в этой встрече появился лучший нападающий нашей команды прошлого сезона Брайан Хиль. Он еще в апреле получил повреждение стопы, позже перенес операцию и постепенно набирает форму. Продолжает проходить реабилитацию и защитник Александр Филин. У него травма была еще серьезнее - повреждение крестообразной связки, поэтому восстановление продлится, по прогнозам, до конца октября.

Надо сказать, что в межсезонье балтийцы не только усердно тренировались и разносили соперников в спаррингах. В клубе отгуляли сразу две свадьбы! Полузащитник Максим Петров женился на своей избраннице Николь Греули (в прошлом она тоже была футболисткой – играла за молодежное «Динамо» и ЦСКА). Говорят, на торжестве собрались около 100 гостей. Правда, свадебное путешествие пришлось отложить – Максима практически из ЗАГСа вызвали в сборную. Связал себя узами браками и Андрей Талалаев-младший- сын наставника балтийцев тоже входит в тренерский штаб. Известно, что невесту Андрея зовут Анна и она из Калининграда.

Максим Петров женился на своей избраннице Николь Греули, которая в прошлом тоже футболистка. Фото: пресс-служба ФК "Балтика".

Поборемся за медали?

На финише прошлого сезона до третьего места «Балтике» не хватило всего 7 очков. Неудивительно, что попадание в призовую тройку теперь можно считать одной из главных целей команды.

- Я думаю, мы, конечно, будем бороться только за медали, - поделился ожидания губернатор Алексей Беспрозванных.

Андрей Талалаев пока от конкретики воздерживается.

- Когда меня спрашивают: «Какое место займёте?» — я никому не отвечаю, ни руководителям, ни журналистам, ни даже дома в семье, - сказал наставник «Балтики» в интервью спортивному изданию. - Надо отталкиваться от собственных возможностей. Давайте идти поэтапно. Если мы повторим результат в 46 очков или чуть-чуть превзойдем его, это уже будет большим достижением для «Балтики».

Спорить с этим трудно.

ПОБОЛЕЕМ!

Расписание ближайших матчей

Премьер-Лига:

24 июля. ЦСКА – «Балтика»

1 августа. «Балтика» - «Динамо»

16 августа. «Крылья Советов» - «Балтика»

24 августа. «Балтика» - «Рубин»

30 августа. «Родина» - «Балтика»

7 сентября. «Балтика» - «Локомотив»

12 сентября. «Факел» - «Балтика»

16 сентября. «Балтика» - «Зенит»

Кубок России:

5 августа. «Зенит» - «Балтика»

20 августа. «Балтика» - «Динамо Махачкала»

2 сентября. «Балтика» - «Крылья Советов»

Жирным шрифтом выделены домашние матчи