Температура в Калининграде поднимется выше +30 градусов

Будем надеяться, зной продержится до выходных. Фото: Александр Подгорчук. Перейти в Фотобанк КП

На прощание июль подарит нам несколько жарких дней, но стоит еще немного запастись терпением.

В понедельник температура поднимется до +20...+22 градусов. Периодически пройдут дожди/ливни с грозами. Ожидается крепкий ветер в порывах до 15-18 м/с.

Во вторник термометры покажут +19. Ожидается переменная облачность, местами вновь небольшие дожди. Ветер - преимущественно западный, в порывах до 13-18 м/с.

В среду потеплеет до +20...+23 градусов. День пройдет без существенных осадков. Ветер - умеренный, порывистый.

- Во второй половине недели к нам пожалует южная умеренная и тропическая воздушная масса. Предварительные расчеты ожидают потепление до ~+26...+28 градусов днем в четверг, а в пятницу возможно уже и до +28...+30 и выше! – сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области». - Наиболее вероятна спокойная, солнечная и относительно сухая погода, хотя локальные ливни/грозы исключать все же не стоит.

По словам метеорологов, режим погоды на выходные пока остается загадкой. Скорее всего, нас ждет комфортная летняя погода около +23...+26 градусов.