Где калининградцам бесплатно проверить здоровье этим летом

В зеленых зонах можно не только наблюдать за тем, как другие держат форму, но и следить за своим самочувствием. Пора начинать! Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В нашем регионе стартовали бесплатные акции здоровья, принять участие в которых может любой желающий в возрасте 18 лет и старше. «Комсомолка» подготовила обзор ближайших событий.

Тест на инфекции

Акция «Здоровье летом» направлена на выявление заболеваний в интимной сфере.

Когда: с 15 июля по 14 августа.

Где проходит: на базе Центра специализированных видов медицинской помощи

Цель: помочь жителям своевременно выявить инфекции, передающиеся половым путем, и начать лечение на ранней стадии.

Что включает в себя акция: комплексное обследование на наличие или отсутствие инфекций, передающихся половым путем (медики называют эту группу инфекций - ИППП).

Для этого сдаются/проводятся: - анализ крови на сифилис и ВИЧ; - микроскопическое исследование на ИППП; - бакпосев на ИППП; - ПЦР диагностика на хламидии, гонококк, трихомонаду, микоплазму и уреаплазму; - консультация врача-венеролога.

Как записаться: лично через регистратуру Центра по адресу - Калининград, ул. Барнаульская, д. 6; строго с 8:00 до 11:00. Или по телефону - 8 (4012) 313-185.

Что-то болит? Мы едем в вам!

Акция «Здоровье в каждый дом» проходит в формате автопоезда. Это три передвижных медицинских комплекса, которые колесят по городам области. Внутри – маммограф с кабинетом профилактического обследования, флюорограф и мобильный лечебно диагностический стоматологический кабинет. Конечно, автопоезд сопровождает группа медиков, которые проводят необходимые обследования для оценки состояния здоровья.

В ближайшее время мобильные медицинские бригады появятся в Славске и Гвардейске. Фото: правительство Калининградской области.

Ближайшие остановки автопоезда:

- с 27 по 31 июля - в Славском муниципальном округе (будут остановки около ФАПов в поселках: Левобереженский, Тимирязеский, Охотненский, Высоковский, а также у врачебных амбулаторий в поселках Ясное и Большаково);

- с 27 июля по 1 августа - в Гвардейском муниципальном округе (будут остановки около ФАПов в поселках: Зорино, Комсомольск, а также около Озерковской врачебной амбулатории);

- с 10 по 15 августа – в Нестеровском муниципальном округе (будут остановки около ФАПов в поселках: Чистые Пруды, Пушкино, Чернышевское, Илюшино, Садовое, Ясная Поляна);

- с 24 по 29 августа – в Ладушкине и Мамоново.

Цель акции: проект, стартовавший весной 2026 года, направлен на улучшение доступности медицинских услуг для жителей районов области за пределами Калининграда.

Как записаться: как правило, специалисты мобильной бригады принимают пациентов по живой очереди. О дополнительных условиях участия в акции можно узнать в районной больнице/поликлинике или ФАПе/врачебной амбулатории.

Осмотр и диспансеризация

Акция называется «Здоровье выходного дня» - отличный вариант для тех, кто не успевает заняться собой в течение рабочей недели.

Когда: 15 августа, 19 сентября, 10 октября, 14 ноября и 12 декабря.

Где: в любой поликлинике Калининграда и области независимо от места прикрепления, включая ФАПы.

Цель акции: любой желающий сможет пройти обследование в рамках профилактического осмотра и диспансеризации для раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, а также проверить репродуктивное здоровье.

Как записаться: предварительная запись, как правило, не требуется. Но накануне указанных выше дат лучше поинтересоваться в той поликлинике, куда вы планируете зайти в выходной день, об условиях и времени проведения акции.

Все в парк!

Акция «Путь к здоровью» проходит в Центральном и Южном парках Калининграда. Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики проводят выездные профилактические мероприятие на свежем воздухе.

Увидите такой автобус - значит, врачи рядом. Фото: Дирекция ландшафтных парков Калининграда.

Когда: по средам. В Центральном парке - 5 и 19 августа, 2,16 и 30 сентября, в Южном парке - 29 июля, 12 и 26 августа, 9 и 23 сентября. Обратите внимание, что акция каждый раз проводится в первой половине дня - с 10.00 до 14.00.

Что обследуют: специалисты определяют уровень глюкозы в крови, измеряют артериальное давление, определяют, индекс массы тела, дают оценку содержания жировой ткани в теле человека. Кроме этого, врачи консультируют по вопросам рационального питания, режиму физнагрузок, психологических сложностях, сориентируют при необходимости по дальнейшим обследованиям.

Во время акции можно проверить силы кистей рук. Это необходимо для оценки общего физического развития, выявления асимметрии мышц, для мониторинга восстановления после травм. Кстати, показатель может стать индикатором биологического возраста человека, здоровья сердечно-сосудистой системы и общей мышечной массы.

Примечательно, что в Калининграде уже есть группа горожан, которые, прогуливаясь по паркам, не пропускают ни одной акции. И это помогает им чувствовать себя лучше.

Как записаться: Запись не требуется. Просто приходите в указанное выше время.

ВАЖНО!

- Для желающих принять участие в акциях и проверить состояние здоровья при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

- Диспансеризацию можно пройти и в будние дни. Для этого можно записаться в поликлинику по месту прикрепления по телефону: 122 или обратиться в регистратуру.

- По независящим от редакции причинам возможны изменения в датах и пунктах проведения акций. Актуальная информация доступна в социальных сетях министерства здравоохранения Калининградской области.