Замки, баня и пляж: как Екатерина Андреева провела отпуск в Калининграде

Ведущая побывала на экскурсии по Преголе. Фото: соцсети Екатерины Андреевой

Если верить соцсетям Екатерины, к нам она прилетала в июле и провела целую неделю. Знаменитая ведущая оказалась весьма открытым человеком, поэтому делилась со своими подписчиками практически каждым шагом по калининградской земле.

Первым делом гостья заглянула на Куршскую косу. Погуляла по Танцующему лесу и подержала в руках сову. Затем в Калининграде прокатилась по реке катере и заглянула на остров Канта, где ей устроили подробную экскурсию. Особенно Екатерину, конечно же, впечатлил орган и движущиеся фигурки ангелочков.

На набережной Преголи ведущая сфотографировалась с голубями в руках. Этот снимок понравился не всем. В комментариях один из подписчиков буквально отчитал Екатерину, напомнив ей, что голубей для таких фотосессий часто содержат в невыносимых условиях и как раз недавно на владельцев птиц (в Зеленоградске – Ред.) завели дело.

Андреева с претензией не согласилась.

- Пока я не заметила ничего криминального. Голуби чистые, ухоженные и не похожи на умученных, - написала она в ответ и задала резонный вопрос. – Если это нелегальный бизнес, то где на набережной калининградская полиция, которая должна разбираться?

Екатерина добавила, что поддерживает запреты, касающиеся защиты животных, но призвала «сначала разобраться без эмоций». А еще рассказала, что давно занимается спасением редких животных и в Кении у нее есть «усыновленный слон» (это цитата).

На набережной возле острова Канта Екатерина сфотографировалась с голубями, что оценили далеко не все ее подписчики. Фото: соцсети Екатерины Андреевой

Из центра Калининграда звездная туристка отправилась в Форт №11 Денхофф. Здесь кроме архитектуры и атмосферы ее тоже безумно впечатлила живность – местные кролики.

«Форт в Калининграде приютил ушастиков. И теперь пушки соседствуют с пушистиками», - подписала свое видео Екатерина.

Следующей точкой маршрута стал замок Тапиау в Гвардейске. В местном музее Андреевой показали оружие рыцарей и даже научили обращаться с мячом, который показался ей «достаточно тяжелым».

Ясное дело, без знакомства с янтарем отпуск в Калининградской области пройти просто не мог. Екатерина погрузилась в тему с головой: поехала в Янтарный, где не только оценила коллекцию музея комбината, но и посетила карьер и своими глазами увидела, как добывают солнечный камень. В Янтарном легенда телеэфира заодно решила выбраться на пляж. Андреева порадовала поклонников фотографией в купальнике, но не ответила на вопрос, как ей водичка.

А вот это фото с пляжа в Янтарном зашло на ура – больше 5000 восторженных лайков и почти 200 комментариев. Фото: соцсети Екатерины Андреевой

У моря она провела весь день, поскольку вечером опубликовала видео красивого заката. Екатерина в этот момент находилась в шезлонге среди дюн с полотенцем на голове.

«Баня мечты. Дюны. Солнце и Луна на одном горизонте. Сумерки. Море рядом. Ароматы трав и чая. Ягоды. Огонь», - поделилась эмоциями ведущая.

Кажется, отдых прошел отлично.