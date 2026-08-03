В Калининградскую область снова придет тропическая жара

На пляжах наверняка вновь будет аншлаг. Фото: Александр Подгорчук. Перейти в Фотобанк КП

Неделю мы начинаем в комфортном тепле. В понедельник синоптики прогнозируют до +22...+24 градусов, преимущественно малооблачно. Во вторник тропическая воздушная масса принесёт жару. Температура поднимется до +25...+28 градусов, у побережья будет чуть прохладнее.

В среду термометры покажут еще больше – до +28...+31. Во второй половине дня и ближе к вечеру вероятны локальные дожди/ливни с грозами. При осадках возможны шквалы.

В четверг, предварительно, зной сохранится. Днем в Калининграде и области - до +28...+30 градусов, местами не исключены дожди, грозы.

Начиная с пятницы метеорологические модели сходятся к снижению температурного фона, которое будет связано с затягиванием прохладного воздуха из Атлантики.

- Пока в расчетах дневные температуры после пятницы колеблются около +20...+22 градусов, - сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области». - Прогноз по осадкам зависит от того, будет ли у нас преобладать периферия антициклона над западом Европы или ложбина над севером континента, но пока модели ожидают относительно сухую погоду. В общем, к выходным наиболее вероятна умеренная прохлада.