В Калининградской области появится первый крематорий

Площадь объекта составит 728 квадратных метров. Фото: "КП" Архив

Агентство по градостроению выдало разрешение на строительство первого стационарного крематория в Калининградской области. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Одноэтажное здание для проведения кремации будет построено в поселке Аистово Гурьевского городского округа. Площадь объекта составит 728 квадратных метров.

Разрешение на строительство выдано 19 мая ООО «Калининградский крематорий» и действует до ноября 2022 года.

Крематорий планируют построить рядом с кладбищем в поселке Сазоновка. Фото: Google. Карты.

Идею строительства стационарного крематория в Калининградской области обсуждают уже много лет. Так, в 2013 году в Калининграде провели соцопрос, и 70 процентов горожан заявили, что объект давно нужен. Изначально его хотели построить на улице Петрозаводской, а затем в районе микрорайона Прибрежный, однако возникли проблемы с санитарно-защитной зоной.

В 2019 году власти Калининграда не исключили, что крематорий с колумбарием может появиться в поселке Сазоновка под Гурьевском, где находится муниципальное кладбище. Вроде даже был некий концессионер, который согласился построить объект за свой счет, а после того как отобьет свои затраты, и вовсе передать его городу, однако и тогда не получилось.