Чтобы найти свое имя в списке поступивших, нужно постараться. Особенно если претендуешь на бюджетное место. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сейчас один из самых важных периодов в жизни потенциальных студентов - необходимо определиться с будущей профессией. Многие ребята уже знают, на кого планируют учиться, ведь выбор экзаменов давно утвержден. Данные за этот год появятся только в августе, но по статистике прошлых лет мы можем предположить, какие специальности будут востребованы больше других.

Лечение - мать учения

В Балтийском федеральном университете имени Канта на первой строчке самых популярных направлений в течение трех последних лет держится «Лечебное дело». В 2020 году на это направление было подано аж 998 заявлений, что существенно превысило показатели 2019-го (553) и 2018-го (615). На следующих позициях в прошлом году располагались «Лингвистика» (788), «Юриспруденция» (741) и «Педагогическое образование» (681).

Еще одним фактором, который позволяет судить о популярности факультетов, можно назвать конкурс. Этот показатель напрямую связан с количеством бюджетных мест, и если судить по нему, то самой востребованной специальностью можно считать «Рекламу и связи с общественностью»: 40 человек на место. В 2019-м было 22, в 2018-м - 24. Далее идут «Журналистика», «Политология» и «Бизнес-информатика». Эти специальности не отличаются большим количеством бюджетников. Особенно трудно будущим журналистам: в течение трех последних лет количество бюджетных мест здесь остается стабильным - 8. Однако абитуриентов это не смущает, и в 2020 году конкурс вырос почти втрое по сравнению с 2019-м: с 12 человек на место до 31.

Не сдают позиции и профессии, связанные с IT-технологиями: «Бизнес-информатика», «Информационные системы и технологии», «Информационная безопасность».

- Несмотря на то, что информатика не является легким предметом в перечне экзаменов, конкурс на направления, связанные с программированием, стабильно держится. В основном это объясняется тем, что на данный момент айтишники востребованы на рынке труда, в современном обществе они необходимы и важны. Именно поэтому уже на 2-м курсе трудно встретить студентов данных специальностей, которые не были бы трудоустроены в какой-нибудь компании, - говорит Екатерина Минкова, руководитель службы организации приема студентов.

Мультики - дело серьезное

Стабильно держится в списке самых выбираемых специальностей «Медицина». Поэтому не может не радовать, что в этом году количество бюджетных мест тут значительно увеличивается, с 60 до 85. Чтобы поступить в БФУ на данное направление, необходимо сдать биологию и химию.

- В период ЕГЭ эти предметы чаще всего выбирают ребята, которые всерьез заинтересованы медициной. Это обычно те, кто еще в 9-м классе решил идти именно на данное направление и, следовательно, сдавал такой же набор предметов на ОГЭ, - объясняет Екатерина Минкова.

Абитуриентов, желающих стать географами, к сожалению, не так много. В 2018 и 2019 годах на одно место претендовали 3 человека, и только в 2020-м конкурс увеличился до 5. В этом году отследить этот показатель не получится: набора на специальность «География» не будет, вместо этого ребята смогут поступить на такое направление, как «Экология и природопользование».

В 2021-м у абитуриентов также появилась возможность выбрать новую программу, на которую набор откроется впервые. «Мультимедийный дизайн и анимация» - совместный проект БФУ и «Союзмультфильма». Желающим освоить специальность необходимо сдать ЕГЭ по литературе и русскому языку, а также два вступительных экзамена - живопись и рисунок.

- Ожидается, что абитуриентов будет достаточно много. Уже сейчас многие приходят в приемную комиссию на консультацию и интересуются поступлением именно на эту специальность, - говорит Екатерина Минкова.

Требуются строители

А как обстоят дела в Калининградском государственном техническом университете? Одно из самых востребованных направлений - «Информатика и вычислительная техника». С каждым годом эта специальность набирает популярность, что очевидно по статистике количества поданных заявлений: в 2018 году - 208, в 2019-м - 267, а в 2020-м этот показатель вырос сразу до 424. «Прикладная информатика» расположилась на позиции ниже, но не намного уступает лидеру: в 2020 году количество заявлений составило 420. Одним из востребованных направлений в КГТУ можно назвать «Строительство»: в 2019 году было больше всего желающих поступить (295 заявлений), но в 2020-м цифра понизилась до 270.

- Активное развитие строительной сферы (положительная динамика роста строительства в регионе, а также спрос на специалистов с высшим техническим образованием в сферах, обеспечивающих и обслуживающих строительное направление) определяет повышенный спрос на данное направление обучения, - утверждает Игорь Васильев, начальник управления профориентационной работы и содействия трудоустройству КГТУ.

Эй, моряк, не слишком долго плавай!

С 2012 года в структуру КГТУ входит Балтийская государственная академия. Соответственно, в вузе появились морские специальности, которые пользуются спросом у абитуриентов. Оно и понятно: зарплаты моряков растут, перспективы расширяются, и необходимость в квалифицированных специалистах повышается. Однако работодатели предъявляют высокие требования к желающим трудоустроиться в данной сфере. Нельзя сказать, что с каждым годом количество абитуриентов, желающих поступить на направление «Судовождение», значительно увеличивается, однако и уж точно не уменьшается: 2018 год - 231 заявление, 2019-й - 236, 2020-й - 249.

К одному из интересных абитуриентам морских направлений можно отнести также «Эксплуатацию судовых энергетических установок».

- Выпускники этих специальностей в дальнейшем имеют возможность работать как в российских судоходных компаниях, так и в зарубежных, - комментирует Игорь Васильев.

В 2020 году число заявлений на наиболее востребованные специальности значительно выросло - с 2782 до 3596. Васильев объяснил, с чем это связано:

- Резкое увеличение количества поступающих на ряд направлений было обусловлено в том числе дистанционной формой подачи документов в связи с ограничениями по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, а также упрощением процедурных вопросов поступления.

Что касается 2021 года, то, помимо традиционно популярных, у будущих абитуриентов наибольший интерес вызывают такие направления, как «Электроэнергетика и электротехника», «Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Зоотехния», а также экономические специальности: «Экономика», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Экономическая безопасность». И, по мнению специалистов, статистика востребованных направлений в КГТУ может значительно измениться.

КОНКРЕТНО

Самые популярные специальности по количеству подаваемых заявлений в 2020 году

«Лечебное дело» (БФУ имени Канта) - 998 заявлений.

«Лингвистика» (БФУ имени Канта) - 788 заявлений.

«Юриспруденция» (БФУ имени Канта) - 741 заявление.

«Информатика и вычислительная техника» (КГТУ) - 424 заявления.

«Прикладная информатика» (КГТУ) - 420 заявлений.

«Строительство» (КГТУ) - 270 заявлений.