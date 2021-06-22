Безумный Шляпник и другие: как в Калининграде прошел PlayPort Fest

Таким зрители увидели Безумного Шляпника из «Алисы в стране чудес». Фото: Предоставлено организаторами

Международный фестиваль игровой индустрии PlayPort Fest (16+), который прошел в Калининграде 19-20 июня, - первое игровое мероприятие такого масштаба в регионе. На легендарной «Вагонке» собрались представители известных игровых студий из России и Европы, представители власти Калининградской области и приглашенные звезды.

Не удивительно, что такое мероприятие родилось в Калининграде. Исторически сложилось, что в нашем городе особенно развит геймдев (от англ. «game» игра и «development» разработка). Именно в Калининграде с 90-х начали работать первые студии по созданию компьютерных игр. Пример – известная игра «Вангеры», выпущенная калининградской компанией К-Д ЛАБ под руководством Андрея «KranKа» Кузьмина в 1998 году (Андрей стал почетным гостем фестиваля).

Трамплин в будущее

Так что PlayPort стал лучшим местом для взаимодействия специалистов в области разработки компьютерных игр из прошлого и настоящего.

- Креативная индустрия могла бы стать трамплином для большого количества молодых специалистов, которые не станут уезжать из региона, будут работать в Калининградской области, зарабатывать здесь и вести комфортный образ жизни. PlayPort принят участниками индустрии как фестиваль, как идея. И интересно это оказалось не только компаниям, которые уже создают игры, но и тем, кто хотел бы работать в этой сфере, людей смежных специальностей, таких как иллюстраторы, программисты, – говорит Валерия Гусейнова, директор Центра креативных индустрий Калининградской области «Креспектива».

В фестивале приняли участие более двух с половиной тысяч человек, но на сцену вышли, конечно, далеко не все. Фото: Предоставлено организаторами

По задумке организаторов, Калининградская область должна стать международным хабом игровой индустрии.

- По опросам многие молодые люди сегодня хотят работать в геймдеве. Калининградская область может стать хабом для игровой индустрии, стать точкой притяжения для профильных событий и для профессионального туризма. Хаб связан с образовательной историей и с созданием лифтов для входа в индустрию разработки игр, - говорят организаторы.

В фестивале приняли участие более двух с половиной тысяч человек – такое количество регистраций зафиксировал оргкомитет. Большинство участников наблюдали за происходящим и слушали лекции онлайн.

А вы знали, что в Калининградской области на сегодня действует более 15 студий, которые разрабатывают компьютерные игры? Для сравнения это примерно столько же, сколько во всей Эстонии.

Костюм за 400 часов

Гости фестиваля смогли одними из первых не только увидеть презентации игровых новинок от ведущих игровых студий России, но и протестировать их. В программе фестиваля были лекции, круглые столы, мастер-классы.

Фишкой PlayPort Fest стал конкурс косплея (от англ. «costume play» костюмированная игра, перевоплощение в различные роли).

Перед зрителями и жюри предстали без малого два десятка участников в образах любимых персонажей из компьютерных игр, графических новелл, фильмов и аниме.

Жюри оценивало качество костюма, схожесть с персонажем и представленное шоу на сцене.

В частности, зрители увидели Королеву боли из игры DOTA 2, персонажей игры «Ведьмак», Графа Дракулу из одноименного фильма Брэма Стокера, Безумного Шляпника из «Алисы в стране чудес» и многих других.

Все участники конкурса – калининградцы. И это не только подростки, как вам может показаться. А вполне взрослые, просто очень увлеченные люди!

Как рассказала калининградка Сюзанна Шевелева, которая представила на конкурсе Заклинательницу Зэм из игры «Аллоды Онлайн», свой костюм она делала не меньше 400 часов: шила, печатала на 3D-принтере по собственным моделям, даже приспосабливала материалы из строительных магазинов.

На создание этого костюма Заклинательницу Зэм из игры «Аллоды Онлайн» ушло не меньше 400 часов работы. Фото: Предоставлено организаторами

- Дым из руки – это вейп, кнопка спрятана на сгибе локтя. С этим костюмом я ездила на фестиваль Epic Con 2021 в Санкт-Петербург. Но там еще костюм был не до конца проработан, - рассказала Сюзанна.

Планируется, что косплей-конкурс пройдет в рамках PlayPort Fest-2022.