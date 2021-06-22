Как генерал Белобородов оказался почетным гражданином Калининграда

Пока не ясно, является генерал Почетным гражданином Калининграда или нет. Фото: Википедия

На сайте администрации Калининграда в списке почетных граждан города под № 3 – генерал Афанасий Белобородов. И якобы звание это (почетного гражданина) ему было присвоено еще в 1985 году. Однако в статье на том же сайте, посвященной Белобородову, – ни слова о решении, на основании которого произошло присвоение.

Покопался в интернете: про «почетного гражданина Калининграда Белобородова» ничего не находится, кроме ссылок на все тот же сайт.

Открыл книгу «Калининград-70», с которой пять лет назад началась писательская карьера Андрея Кропоткина. Там перечислены все почетные граждане по состоянию на 2015 год. Все, кроме Белобородова.

Так он почетный или нет? Если да – значит, как и полагается, нужно дописать, дав ссылку на решение горисполкома, с номером и датой. Если нет – значит, в список следует внести соответствующие изменения. И, кстати, дважды Герой Советского Союза Белобородов был генералом армии, а не генерал-лейтенантом, как сообщает сайт горадминистрации.

К слову, подобные казусы у нас случались. Например, в 1973 году горисполком принял решение о присвоении звания почетного гражданина (с вручением диплома и ленты) двум легендарным маршалам – Александру Василевскому и Ивану Баграмяну. Но дальше, надо полагать, что-то пошло не так. Во всяком случае в списке почетных граждан города нет ни Василевского, ни Баграмяна.

20 июня 2021-го на момент написания этих строк сайт горадминистрации уверял, что последнее обновление списка почетных граждан было сделано 27.04.2021. Ушедших из жизни в перечне отмечают «звездочкой», в тексте делается необходимое дополнение. Однако среди живых там по-прежнему числятся Юрий Савенко (умер в июле 2020-го), Игорь Одинцов (август 2020-го), Борис Устименко (сентябрь 2020-го)…

Впрочем, и наличие «звездочки» перед именем в списке не гарантирует того, что в текст внесены изменения. Скажем, наш земляк-космонавт Алексей Леонов, если верить сайту администрации Калининграда, все еще «серьезно увлекается живописью». Хотя на самом деле еще 11 октября 2019-го ушел из жизни.

В общем, перечень особо заслуженных калининградцев явно нуждается в коррективах. Но наведя порядок с фактурой, хорошо бы еще и статьи привести к единому знаменателю. А то как-то странно это выглядит: про одних – целые художественные полотна, про других – какие-то справки с гулькин нос.

P. S. Пока материал готовился к выходу, появилась информация о том, что в ближайшее время в материалах о почетных гражданах ожидаются изменения.