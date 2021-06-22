До 25 тысяч в день: чем живет в Калининграде рынок экскурсоводов

Только по официальным подсчетам у нас работают две сотни экскурсоводов. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде этим летом одна из самых востребованных профессий – экскурсовод. Ежедневно мы видим группы туристов, большие и маленькие, которые ходят по городу с гидами. Кто-то проводит пешие экскурсии, а кто-то организует автомобильные, есть и те, кто предлагает проехать на велосипедах или байдарках.

О ситуации на рынке в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

Дефицита нет

Оказалось, что профессия гида весьма хорошо оплачивается.

- Экскурсионные услуги на пике популярности. Определенный дефицит сложился уже на майские праздники. Отдельные экскурсоводы брали до 20-25 тысяч рублей за экскурсию, за день работы. Сейчас рынок немного стабилизировался. Стоимость индивидуальной обзорной экскурсии на автомобиле – от 4,5 до 7 тысяч рублей, если на Куршскую косу. Групповые экскурсии гораздо дешевле, - сообщилАндрей Ермак.

По словам министра, востребованность экскурсоводов в Калининграде высокая, но все регулируется рынком, ценами и качеством.

- Не могу сказать, что экскурсоводов не хватает. На этом рынке трудится около 200 человек. В этом году начинаем подготовку за бюджетный счет еще 80 экскурсоводов. В прошлом году подготовили 40 за бюджетный счет и такое же количество за внебюджетный, - отметил Ермак.

Заплати налоги

Итак, только по официальным подсчетам у нас две сотни экскурсоводов. В реальности же эта цифра может быть и больше. А все ли из них легальны? Конечно, нет.

- Нелегальные экскурсоводы – те, которые не зарегистрированы в налоговой и не платят налоги в бюджет. Те, которые все делают «в черную», и деньги берут без каких-либо кассовых документов, не отчитываются. Сейчас вариантов регистрации масса: ИП, самозанятый, ООО, - напоминает Андрей Ермак.

Но вот в чем фишка – туристу совсем не важно, платит его гид налоги или нет. Главное, чтобы хорошо и понятно рассказывал о Кенигсберге. И еще, без ошибок и исторических ляпов. Последнее, увы, случается. У нас до сих пор можно услышать, что в здании гостиницы «Москва» при немцах была гостиница «Берлин» (на самом деле это здание страхового общества «Nordstern» («Северная звезда»)) или что причудливый домик с необычной крышей на улице Чапаева - это бывшее японское консульство (на самом деле это просто вилла, построенная в восточном стиле. Консульство Японии находилось в этом же районе, но здание серьезно перестроено, сейчас в нем расположен детский сад).

И чтобы таких стыдных вещей не было, экскурсовод должен быть человеком грамотным и иметь статус, подтвержденный наличием аккредитации. Получить ее можно в министерстве по туризму, правда, дело это сейчас исключительно добровольное.

Власти хотят ввести обязательную аккредитацию гидов с 1 июля 2022 года. Ссылаются на федеральный закон «Об основах туристической деятельности». Наличие аккредитации будет означать, что экскурсовод долен заплатить госпошлину и обязательно проходить аттестацию каждые 5 лет. И вот тогда можно честно и легально водить группы туристов. Если всего этого не будет – гида оштрафуют, но размер штрафа пока не называют. Неизвестно также, каким образом будут контролировать легальность экскурсоводов.

В Европе существует туристическая полиция. Наверное, такая появится и в Калининграде, и она будет, в том числе, следить за гидами? Оказывается, нет.

- Суть туристической полиции – оказывать помощь туристам, которые не могут самостоятельно решить проблемы на отдыхе. Этот вопрос обсуждали еще накануне ЧМ-2018. Но решили, что ситуация с введением туристической полиции в Калининградской области преждевременная. Потому что легальными и нелегальными гидами-экскурсоводами будет заниматься министерство культуры и туризма, получив полномочия от Ростуризма. Что касается туристической полиции – пока эта инициатива нам кажется избыточной, - сказал Андрей Ермак.

Сделать фото в Инстаграм

По словам Виктории Корневой, создателя проекта «Народный экскурсовод», в рамках которого обучают гидов, большинство экскурсоводов в Калининграде – женщины.

- Показательно, что из мужчин в экскурсоводы пошли ведущие мероприятий. У них есть конкурентное преимущество – они уже умеют наладить контакт с аудиторией, у них поставленная речь, - говорит Виктория. – Очень многие, кто без образования пошел в экскурсоводы, иногда не очень понимают сложность профессии. Всегда есть индивидуальные особенности у туристов. Гид должен все просчитать и понять формат общения. Нужно понимать запрос людей, иногда подстраиваться. Запросы разные.

Сейчас экскурсовод порой еще и фотограф. Он должен уметь красиво сфотографировать экскурсантов, потому что иногда это девушки в платьях, которые хотят красивые фото в исторической архитектуре. Так, чтобы было, что выложить в Инстаграм.

Стоит ли говорить о том, что гиды должны уметь отвечать на дополнительные вопросы, а значит, нужны отличные знания истории и особенностей нашего региона. Главное – рассказывать интересно, а не просто озвучивать заученные факты и цифры из Википедии.

Хороший гид в Калининграде неплохо зарабатывает.

- Пешеходная 2,5-часовая экскурсия стоит 2,5 тысячи рублей за небольшую группу. Сборные экскурсии дешевле – 500 рублей. Обзорная экскурсия на машине – минимум 5 тысяч рублей. Когда спрос высокий, некоторые люди могут и больше просить. Куршская коса – от 7 тысяч рублей, меньше нет. Можно считать так – экскурсовод с машиной это 1000 рублей в час. Это принятая ставка, – рассказывает Виктория.