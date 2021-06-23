Юбилей Калининградской области, год 1987-й: из Чкаловска – к звездам

В первый полет Александр Викторенко отправился 22 июля 1987 года на космическом корабле «Союз ТМ-3». Фото: Википедия

В 1969 году выпускник Оренбургского авиационного училища Александр Викторенко был направлен в западный форпост страны. Сначала попал служить в Храброво, летал на Ил-28Р. Один из этих крылатых разведчиков встал на вечную стоянку в центре Чкаловска. Позже, будучи здесь как-то в гостях, Викторенко «опознал» в самолете-памятнике борт, на котором когда-то летал в Храброво.

Викторенко доводилось встречаться со многими особо важными персонами. Например, в Риме – с папой Иоанном Павлом II. Фото: Архив автора

Но тогда, в 70-х, хотелось расти, идти дальше, осваивать новые машины. Вот и обратился однажды с просьбой разрешить перейти на Ту-22Р. Командование дало «добро». И он был переведен в Чкаловск, где базировались эти дальние сверхзвуковые разведчики.

К тому времени они с женой уже растили дочку. Жили дружно, хлебосольно. В свободные часы глава семейства, заядлый автомобилист, гонял на своем красном 412-м «Москвиче».

– Хорошее было время, – вспоминал Александр Степанович. – И земля эта мне сразу понравилась. Калининград, область – очень родные для меня…

И вдруг в 1977 году в Чкаловск прибыл легендарный Андриян Николаев. Он тогда ездил по военным аэродромам, искал перспективных ребят в отряд космонавтов.

– Андриян Григорьевич приземлился, посмотрел на нас, молодых летчиков, и говорит: «Я отсюда одного моряка возьму».

Отобрал, правда, не одного – четверых. Кандидаты нервничали. По слухам, при проверке у претендентов часто находили болячки, не замечаемые доселе. И в результате человека не только забраковывали как космонавта, но и вообще списывали из летчиков. Однако Николаев заверил:

– Если что-то найдут, у вас об этом никто не узнает. Вернетесь и будете дальше летать.

Трудный путь с Земли до неба

Так и вышло. Трое летчиков, не пройдя суровый космический отбор, продолжили службу в авиации. Четвертый, впрочем, тоже вернулся в Чкаловск. Но – ненадолго, за семьей. Его уже ждали в Звездном городке.

23 мая 1978-го Викторенко зачислили в отряд космонавтов. Все шло хорошо. Ничто не предвещало беды и 16 октября 1979-го.

– В тот день была тренировка в барокамере, – рассказывал он. – Вдруг в одном из приборов коротнуло, меня ударило током. Потеряв сознание, упал, сильно ударился головой…

17 часов в бессознательном состоянии. После такого речь шла о том, что его не то что в космос не пустят – вообще летать запретят. Только он знает, чего стоило восстановиться.

Снова тренировки, учеба. В семье уже подрастал второй ребенок, сын, а Викторенко все еще сидел на скамейке запасных. Не прибавляло оптимизма и то, что коллеги порой покидали отряд космонавтов, ни разу не слетав в космос.

– Конечно, все это было тяжеловато психологически, – признавался он. – Одно дело ждать первого полета в тридцать лет, и совсем другое, когда тебе уже сорок, а ты по-прежнему «в перспективе».

Тем не менее и это испытание Александр Степанович прошел достойно, без срывов. А 22 июля 1987-го наконец отправился в космос, став № 4 в нашем символическом отряде земляков-космонавтов (где уже были Алексей Леонов, Виктор Пацаев и Юрий Романенко).

Космические вахты

На орбите он тогда провел всего около восьми суток. Однако потом были еще три полета. И четыре космических вахты принесли нашему земляку в 1995 году мировую «бронзу» по суммарной длительности пребывания в космосе: 489 суток 01 час 35 минут 17 секунд.

Кстати, на орбите как-то пришлось и стариной тряхнуть, вспомнить службу на Балтике. С Земли попросили помочь отыскать авианосец, который стоял-стоял в Норфолке – и вдруг пропал. Но не зря поется в старой песне: «Мне сверху видно все, ты так и знай». Бывший командир корабля 15-го отдельного дальнего разведывательного авиационного полка Балтийского флота нашел пропавший американский авианосец. Как выяснилось, тот затаился у берегов Австралии.

Александр Викторенко удостоен звания Героя Советского Союза.

С 1988 года Викторенко – почетный гражданин Калининграда. А в 2017-м было решено и улицу назвать в его честь. Причем не где-нибудь, а в Чкаловске, с которым у него столько связано.

– Я благодарен землякам-калининградцам, что помнят меня, делают мне такие подарки, – говорит Александр Степанович. – А рядом с «моей» еще ведь должна появиться и улица Космонавта Романенко. Вместе в космосе были, теперь на земле по соседству будем. Это вы здорово придумали!

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

СПИД? Уже не спит…

Считается, что наш регион стал первым в СССР, куда добралась «чума ХХ века».

Она уже вовсю шагала по планете, но у нас о новой болезни знали лишь понаслышке. Это были «их нравы», от которых до поры до времени спасал пресловутый железный занавес. Однако с началом перестройки он становился все менее надежным. И вот в 1987 году был зафиксирован первый случай ВИЧ-инфекции у советского гражданина.

Уже вскоре в Калининградской области начали судачить о том, что этот «первенец» – наш земляк. И что «спидоносцев» среди нас уже много, а от беды этой – нет спасения. Отделу здравоохранения облисполкома пришлось давать официальный комментарий. Разъяснив, что синдром приобретенного иммунного дефицита (СПИД) – это конечная стадия вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), там заверили: носителей вируса, не говоря о больных, в регионе не выявлено.

Но, комментируя слухи в декабре 1987-го, ответственные лица, похоже, выдали желаемое за действительное. Поскольку как минимум один заразившийся в Калининграде уже был. А установили это еще в мае 1987-го, когда он проходил обследование в больнице.

Этот калининградец (работник милиции) заразился во время командировки в Москву – в ходе гей-контакта с иностранным студентом. За гомосексуализм в нашей стране тогда была уголовная ответственность. К этому добавили угрозу заражения населения ВИЧ. И попал он на четыре года в места не столь отдаленные. По его словам, после освобождения жизни в Калининграде ему не давали, пришлось переехать в Санкт-Петербург. Там он возглавил организацию, помогающую тем, кто ВИЧ-инфицирован и болен СПИДом. И его нередко называют «первым в СССР». Хотя это, конечно, не повод для гордости.

А ВИЧ-эпидемия у нас все-таки разразилась. Только не в 1987 году, а во второй половине 90-х, когда этот вирус начал стремительно распространяться среди наркоманов. И область стали называть «спидоносной». Впрочем, и сегодня порой называют – от дурной славы не просто избавиться…

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Первая декада января 1987-го выдалась у нас самой суровой за сорок лет: температура воздуха по ночам опускалась до минус 32 градусов.

В январе во Дворце спорта «Юность» прошел юношеский чемпионат СССР по вольной борьбе. Победителем в самой престижной – тяжелой весовой категории стал наш земляк Андрей Шумилин. А «серебро» взял Игорь Тяпкин, в финальной схватке лишь немного уступив своему однокласснику Шумилину (оба учились тогда в 10 «В» школы № 31).

В феврале в Калининграде появились первые в области частные такси. 50 владельцев легковушек стали возить пассажиров в свободное от основной работы время. Тарифы у них были такими же, как в государственных такси.

5 февраля наш земляк-космонавт Юрий Романенко отправился в третий полет. На Землю он вернулся 29 декабря 1987-го, став на тот момент № 1 на планете среди космических «долгожителей», проведя в космосе в общей сложности 430 суток 18 часов 21 минуту 30 секунд.

В мае 1987-го в Парке культуры и отдыха имени Калинина (ныне – Центральный) заработало первое в области частное – кооперативное – кафе. Фото: Валерий Маначин

В июне на озере в Правдинске заработала станция водных велосипедов.

В июне 1987-го на линию вышел первый трамвай новой марки КТ-4 – СУ из Чехословакии. Эти вагоны, давно выработавшие свой ресурс, до сих пор – основа парка трамвайного депо. Фото: Анатолий ЯРЁМКА

В августе на улице Нарвской открылся первый в области магазин-выставка: там можно было купить товары народного потребления, производимые в янтарном крае.

28 августа заработал еще один троллейбусный маршрут – № 6: «Южный вокзал – бульвар Любови Шевцовой».

В октябре наш клуб цветоводов впервые участвовал во всесоюзном смотре на ВДНХ – композицию «Янтарный берег» как самую оригинальную сфотографировали для журнала «Цветоводство».

6 ноября на Куршской косе, в пределах области, был образован национальный парк.

13 ноября – учреждено областное отделение Советского фонда культуры (региональный общественный фонд культуры).

С 14 ноября кинотеатр «Октябрь» (Дом искусств) впервые в области стал устраивать ночные сеансы (показ фильмов начинали в 24.00). Народ новшество одобрил, и в новогоднюю ночь работали уже пять кинотеатров в Калининграде и еще два в Гвардейске и Черняховске.