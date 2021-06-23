Фестиваль «Территория мира» в Калининграде: Башмет, Хабенский и вход на остров за 1000 рублей

Хабенский и Башмет представят музыкально-драматический спектакль по мотивам оперы Чайковского «Евгений Онегин». Фото: Борис КУДРЯВОВ

Фестиваль «Территория мира – Территория музыки» (6+) традиционно пройдет в последние дни этого непростого пандемийного лета на острове Канта. Музыка будет звучать три дня.

27 августа фестиваль откроет музыкально-драматический спектакль по мотивам оперы Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин». Это будет представление под открытым небом.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Кафедрального собора, в полуторачасовую версию «Евгения Онегина» войдут самые популярные арии и самые запоминающиеся инструментальные фрагменты. В спектакле участвует актер Константин Хабенский и его супруга актриса Ольга Литвинова, солисты Большого театра, камерный хор и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», художественный руководитель и главный дирижер – Юрий Башмет.

28 августа фестиваль продолжит гала-концерт лауреатов Международного Конкурса имени Чайковского. Прозвучат произведения Россини, Римского-Корсакова, Хачатуряна, Рахманинова, Вивальди и других композиторов в исполнении талантливых музыкантов. Зрители увидят Дмитрия Маслеева (фортепиано), Сергея Догадина (скрипка), Нарека Ахназаряна (виолончель) и Марию Баракову (меццо-сопрано) в сопровождении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» (дирижер - Денис Власенко).

29 августа завершит фестиваль концерт Вадима Эйленкрига (труба) с группой Eilenkrig Crew и Мариам Мерабовой, известной участием в шоу «Голос». В программе произведения Бернстайна, Дэвиса, Роджерса, Армстронга, Шостаковича, Родриго, Артемьева, Миллера в сопровождении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия».

Стоит отметить, что все фестивальные дни остров Канта будет закрыт. Открытым и доступным будет оставаться лишь коридор до Кафедрального собора ежедневно до 15:00.

При этом вход на остров для гостей фестиваля (с билетами от 1500 рублей на открытие и от 1000 в остальные дни) будет открыт за два часа до начала каждого концерта: 27 августа - в 18.00, 28 и 29 августа - в 17.00. В эти часы в Кафедральном соборе предлагается послушать бесплатный органный концерт.

Увы, без билета на остров пройти не получится. Если и можно будет посмотреть (или скорее послушать) концерт, то только с Медового или Эстакадного моста.