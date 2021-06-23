«На отдых и переформирование»… перед нападением

В июне 1941-го границу СССР и Восточной Пруссии охраняли три советских погранотряда численностью около 2 тысяч человек каждый. Фото: архив Минобороны РФ.

Восточная Пруссия хотя бы в силу своего географического положения была просто обречена стать одним из важнейших плацдармов для нападения Германии на СССР. К тому же, на этом участке госграницы практически отсутствовали значительные речные преграды, зато имелось множество хороших автомобильных дорог. В совокупности эти два фактора могли обеспечить быстрое продвижение вглубь советской территории. Неудивительно, что именно сюда немцы стали массово перебрасывать свои войска еще до завершения Французской кампании. Что, кстати, отнюдь не было секретом для советского руководства. Согласно обобщенной справке, составленной на основе материалов Главного управления пограничных войск, только в апреле-мае 1941 года на территории Восточной Пруссии и оккупированной Польши было сосредоточено до 10 армейских корпусов, около 70 пехотных, 8 моторизованных, 10 кавалерийских, 5 танковых дивизий, 3 авиационных соединения, 65 артиллерийских полков, а также инженерно-саперные и другие специальные части. В одном Мемельском крае находилось до 2 армейских корпусов, 12 пехотных, 2 моторизованных, 2 кавалерийских и 2 танковых дивизии, 19 артполков и 2 авиаэскадрильи.

Замначальника Генштаба РККА Иван Смородинов 9 июля того же года поинтересовался у военного атташе Германии в СССР Эрнста-Августа Кестринга о причинах подобного сосредоточения сил и средств. В ответ гитлеровский генерал начал плести что-то о начавшейся замене солдат старших возрастов новобранцами и отпавшей надобностью содержать на Западе крупные воинские контингенты. В последнем случае Кестринг, пожалуй, даже не лукавил.

С воздуха, морем и посуху

Вскоре в воздушное пространство СССР повадились вторгаться самолеты Люфтваффе. Так, всего за один день 28 ноября 1940 года на участке Таурагенского погранотряда зафиксировали сразу несколько подобных нарушений. А потом немцы обнаглели до того, что 5 марта 1941 года их воздушного разведчика засекли возле советских военно-морских баз Либавского района обороны. По нарушителю границы отрыла огонь зенитная артиллерия, самолет был сбит и рухнул в советских территориальных водах. На поиски пилотов из Пиллау (современный Балтийск) отправился катер кригсмарине. Но стоило ему пересечь рубежи Родины, как он был задержан советскими кораблями. О дальнейшей судьбе катера не сообщается, но скорее всего, по завершении всех необходимых формальностей его вместе с экипажем вернули германской стороне.

22 июня части вермахта пересекли государственную границу в нескольких местах. Главными направлениями были Кибартай и Таураге. Фото: архив Минобороны РФ.

Не прошло и двух недель, как немцы вновь объявились в небе над Либавой. Однако решивший было приблизиться к базе «юнкерс» встретили таким плотным зенитным огнем, что летчик предпочел лечь на обратный курс.

Заметно участились и нарушения сухопутной границы – причем в обе стороны. Например, 20 июня 1941 года в Восточную Пруссию хотели уйти две группы литовских «лесных братьев» численностью 6 и 16 человек. В завязавшейся перестрелке с нашими пограничниками каждая из них потеряла убитыми по 2 бойца, после чего бандиты скрылись, вынужденно оставшись на советской территории. В СССР бежали поляки, спасавшиеся от развернутых немцами репрессий, а также некоторые военнослужащие вермахта. Одним из них стал солдат 405-го пехотного полка, который рассказал о смотре, данном войскам гарнизона города Эйдкунен (теперь приграничный с Литвой поселок Чернышевское) генералом фон Лангвицем.

- Вы стоите на границе и ее охраняете, - обратился к солдатам этот военачальник. - Это не случайно - наша бдительность и старания не пропадут даром. В этом вы убедитесь сами в ближайшие дни. Так как вы на передовом посту, на границе, я вам окажу большую честь - вы перейдете границу первыми в начале войны с Россией!

О чем просил генерал

К июню немцы полностью закончили сосредоточение своих войск в сопредельной полосе. В начале месяца оккупационные власти издали распоряжение о подготовке населения приграничных районов и вспомогательных служб к войне, и 15 июня распорядились к 4 часам утра 18 июня эвакуировать жителей приграничных сел вглубь германской территории на 3, а на ряде участков – на 20 километров. Нападение сначала запланировали на 13 июня, затем перенесли на 18-е. В этот день генерал-майор Павел Богайчук, командир 125-й стрелковой дивизии, прикрывавшей шауляйское направление, доложил командующему Прибалтийским Особым военным округом, что только в районе Тильзита (современный Советск) за последние дни немцы сосредоточили до 7 дивизий, в том числе механизированных. Комдив выражал беспокойство тем фактом, что с нашей стороны никаких мероприятий противоборствующего характера не принималось.

«Достаточно немцам пустить один танковый батальон, как удерживающий гарнизон может остаться захваченным врасплох, - считал Богайчук. - Внутренний наряд и патрули могут только предупредить части, но не обеспечить. Полоса предполья без гарнизонов наступления немцев не задержит, она находится к госгранице ближе, чем к частям дивизии, и без предварительных мероприятий по расчету времени немцами будет захвачена ранее вывода туда наших частей».

Генерал буквально умолял дать ему указание насчет того, какие меры он может предпринять, или хотя бы разрешить самому разработать план действий, пусть даже средств дивизии для этого явно недостаточно. Отдельным пунктом шла просьба «ускорить решение вопроса о семьях начсостава, так как последние могут дезорганизовать работу командиров».

Военачальник своего таки добился: 19 июня его дивизия развернулась на вверенном 40-километровом рубеже прикрытия границы. И уже в первый день войны, оказавшись на направлении главного удара немцев в этом районе, отражала массированную атаку танков 56-го мехкорпуса вермахта, поддерживаемую авиацией. По ходу шестичасового боя смогла не только отбросить врага, но и перейти в контрнаступление, на 8 километров углубившись на территорию Восточной Пруссии! Увы, оставшись без поддержки соседей, Богайчук не смог удержать занятые рубежи, и был вынужден отдать приказ об отступлении. Погиб Павел Петрович в конце декабря 1941-го.

Передовые подразделения вермахта на проселочной дороге в Литве. Фото: трофейная кинохроника.

В ночь на 20 июня очередной перебежчик - солдат 13-й роты 150-миллиметровых тяжелых орудий 58-го пехотного полка 6-й пехотной дивизии вермахта сообщил, что германская пехота расположилась всего в 5 километрах от границы, артиллерия уже выведена на позиции, и боевые действия начнутся, максимум, дней через 8-10.

- Вот уже 2 месяца, как рядовой состав солдат агитируют офицеры, говоря, что СССР — главный враг Германии, - добавил антифашист. - Хотя половина моих сослуживцев настроена против войны.

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Как и остальные «зеленые фуражки» на западе СССР, бойцы трех погранотрядов в Литве до последнего защищали рубежи Родины

В июне 1941-го нынешнюю границу Калининградской области с Литвой охраняли три советских погранотряда численностью около 2 тысяч человек каждый: 105-й (на участке от Паланги до шоссе Таураге – Тильзит), 106-й (от упомянутого шоссе на 180 километров к юго-юго-востоку) и 107-й (от линии разграничения со 106-м отрядом и до верхушки т. н. Сувалкского выступа).

Похоронные команды немцев вовсю работали уже в первые недели войны - потери были серьезными. Фото: трофейная кинохроника.

О боевых действиях первого и последнего из этих отрядов известно не так много. Оба оказались смяты в первые же часы войны, несмотря на героическое сопротивление врагу. В 105-м отряде до вечера 22 июня смогла подержаться только 15-я застава у местечка Трумпининкай – это именно там пограничники, когда у них иссякли боеприпасы, спустили на гитлеровцев 13 служебных собак. Остальные заставы отступили в полосу действий располагавшихся позади них 10-й и 90-й стрелковых дивизий, и весь день вели бой на рубеже 6-7 километров от границы. На следующее утро около 300 оставшихся в живых пограничников присоединились к одному из армейских полков, а 26 июня были атакованы германским мотопехотным полком и все, за исключением небольшой партии раненых, которых успели эвакуировать в тыл, погибли.

Сохранились сведения о том, что один из дотов, занятых пограничниками 107-го отряда, сражался в течение трех дней. Большая часть бойцов подразделений, стоявших непосредственно на границе, погибли, немногие уцелевшие влились в ряды Красной армии.

А вот о 106-м (Таурагенском) погранотряде, благодаря историку Леониду Спаткаю, информации куда больше. В 2 часа ночи 22 июня бойцы были подняты по тревоге и заняли оборонительные сооружения. Спустя два часа немцы начали сильный артобстрел, после чего появилась их пехота.

По приказу начальника 1-й заставы, старшего лейтенанта Дмитрия Холода, противника подпустили поближе и открыли ружейно-пулеметный огонь, отбив атаку. Однако после этого застава подверглась авианалету, а затем появились танки, стрелявшие на ходу. Один из них удалось подбить связкой гранат, но силы были неравные, и пограничники пошли на прорыв. Дальнейшая их судьба неизвестна.

В течение дня 22 июня 4-я застава несколько раз подвергалась обстрелу из артиллерии и минометов и отражала атаки вражеской пехоты, причем пограничники трижды контратаковали. И здесь немцы ввели в бой танки, но все три удалось подорвать гранатами. После очередного артналета последовала новая атака, которая вновь была отбита. Заставу вновь проутюжили самолетами, после чего немцам удалось прорваться на ее территорию, однако их выбили контратакой. Наши бойцы дрались уже в полном окружении, среди горящих построек. Пятая за день немецкая атака вновь была поддержана танками. Один из них уничтожил политрук Василий Левин, но был убит огнем второго танка. Когда кончились боеприпасы, пограничники пошли в рукопашную. Пробиться к своим смогли 17 человек.

Пограничники 5-й заставы держали оборону 9 часов, успешно отбив 5 атак вражеской пехоты, которой удалось прорваться только после того как на поле боя прибыли танки и бронетранспортеры.

Начальник 8-й заставы, старший лейтенант Щетников вывел личный состав в укрытие еще до начала артобстрела и бомбардировки, а затем занял оборону в 2 километрах от границы на дороге из Юрбаркаса. Около 5 утра из пушек, незадолго до войны полученных заставой в качестве средства усиления, расстреляли вражескую колонну из десятка танков. В завязавшемся бою пограничники дважды ходили в контратаки, уничтожив около 200 солдат и 10–12 танков противника. Оставшиеся 18 человек разделились на небольшие группы и успешно пробились из окружения.

Выдержав тяжелый бой и оказавшись обойденным с трех сторон, начальник 12-й заставы старший лейтенант Петр Борщ приказал занять новые позиции за рекой Шешупе. Там пограничники несколько часов отражали атаки немцев, поддерживаемых танками и авиацией. Израсходовав боеприпасы, попытались отступить через литовский городок Кудиркос-Науместис, но подверглись обстрелу с чердаков и были вынуждены переправляться через реку. С боями удалось пробиться к ближайшей железнодорожной станции, где оборонялись части РККА – до нее добрались всего 15 человек.

Стойко оборонялись и другие заставы, комендатуры, КПП…

- Почти никого не осталось из моего Таурагского пограничного отряда, - вспоминал позже ветеран погранвойск. - Сколько я ни искал своих сослуживцев, а нашел только двух: начальника 106-го отряда полковника Головкина Леонтия Афанасьевича и заместителя по политической части коменданта 4-й Кибартайской пограничной комендатуры Ефима Нехаева. Это был полный инвалид, плохо видящий и плохо передвигающийся от полученных ранений при защите города Кибартай. Несмотря на то, что он уже не служил в пограничных войсках много лет, ко мне пришел в зеленой пограничной фуражке... Больше я никого не встречал.

Однако и гитлеровцам бои на этом участке обошлись дорого. Своих погибших солдат они хоронили на возвышенности Рогажкальнис за Кибартаем. Так вот, по свидетельству местных жителей, к концу первой недели войны здесь уже была могила № 724.