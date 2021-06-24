Истории первых переселенцев: «В поселке через дом от нас жил генерал Баграмян»

Слева - дом Леонтьевых, справа - дом, в котором останавливались солдаты и офицеры во время учений. Фото: Иван МАРКОВ

«Нужны настоящие колхозники»

Елена Дьяковнина родилась 12 января 1930 года в Троицком районе Челябинской области. В каком именно населенном пункте - не помнит, семья часто переезжала из-за отца – партийного активиста, которого направляли на различные должности.

- Перед самой войной отец работал в заготсене, а потом его заменил человек, который с фронта без руки вернулся. Папу в армию не призывали почему-то, и он стал по сельсоветам на лошади ездить, занимался продзаготовками. Помню, пистолет ему был даден, и пропадал он неделями. В конце концов, заработал какую-то желудочную болезнь и умер почти сразу после нашего переезда в Калининградскую область, в 1947 году.

Мать и сестра Елены. Фото: семейный архив.

Сама Лена начала работать в колхозе с 12-летнего возраста. Постоянного дома Дьяковнины не имели, поэтому легко поддались на уговоры вербовщиков. Правда, когда мать Елены Мария пришла на регистрацию, ей поначалу отказали.

- Вербовщик посмотрел на маму и говорит: «Мы вас не возьмем, потому что нам нужны настоящие колхозники». Но председатель подал ему конторскую книгу и говорит: «Вы посмотрите, сколько у Дьяковниных трудодней заработано, и сколько у колхозников». Тут же вопрос решился, и нам сказали, что с собой нам выдадут корову, овечек, поросят и курей. Но у нас все свое было, и мать отказалась. Дали нам сена только.

Долгожданный дом

Челябинцы прибыли в Калининградскую область 20 сентября 1946 года. На станции Черняховска эшелон разгрузился, и военные машинами доставили переселенцев в поселок Большаково. Документы на жилье выдавали прямо на железнодорожной станции. Кстати, в доме на улице Лермонтова, доставшемся Дьяковниным, наша героиня живет и сегодня. Это можно считать исключительным случаем, потому что чаще всего уже за первый год жизни на новой земле люди успевали несколько раз поменять жилплощадь.

- У нас одной только картошки целый «Студебеккер» набился, а в другом грузовике мама с папой, двумя братьями и двумя сестрами поехали. А я следом погнала корову в общем стаде. Стояла жарища, люди одежу свою начали на коров бросать или в попутные машины, потому что нести невмоготу было. Я тоже хотела так сделать, но проезжавший мимо шофер сказал: «Не вздумай! Это сейчас жарко, а потом такой холод наступит!». Точно так и случилось. Хорошо, что в тот же вечер я до нашего поселка добраться успела. По улице иду, вижу - кто-то выглядывает, непонятно, военный или нет. А нам еще в поезде говорили, что немцы здесь остались. Ближе подходит, я винтовку разглядела, но на вид – пацан какой-то. Оказалось, братик встречал меня!

Баграмян и мешок картошки

Так как приезд переселенцев совпал с большими военными учениями, поселок был битком набит солдатами и офицерами. От них челябинцы успели получить немного выгоды, а также чуть-чуть пострадать в материальном плане.

- В соседнем двухэтажном доме остановились военные. Пока они там находились, нам кабель от двигателя подвели – электричество мы получили. Все остальные с керосиновыми лампами сидели. Еще рамы нам вставить помогли, которые приехавшие раньше соседи успели вытащить. Солдат мать молочком подпаивала, а они у нас мешок картошки утащили. Через дом от нас (здание сейчас расселено и заброшено – Ред.) жил генерал Баграмян, который учениями руководил. Из соседних домов всех расселили, а вокруг этого часовые стояли.

22 июня 1949 года, Большаково. Елена выглядывает слева о гитариста на дне рождения подруги. Фото: семейный архив.

Всех названий колхоза, в котором стали работать Дьяковнины, Елена Ивановна не помнит - они менялись несколько раз. Да и школу помянуть добрым словом не может.

- Колхоз «Красное знамя» помню, а остальные как-то вылетели из головы. Тем более, в 1950 году я вышла замуж и переехала в Советск. А школа в Большаково никакая была. Приходим - в классах народу мало совсем, и учителя говорят: «Ладно, давайте завтра будем заниматься». Я несколько раз так сходила, потом плюнула и бросила. До этого только 5 классов закончить успела. И многие точно так же поступили.

«Отравленное» варенье

Еще остававшиеся в Большаково немцы жили, в основном, на улице Тельмана.

- Боялись они очень. Хотя и мы их тоже боялись. В первый год часто слышали от немцев: «Русский Иван привез нам зиму». А потом как-то нормально все сложилось: мы их не трогали, они нас тоже. В соседнем доме немка одна работала у переселенцев, она и рассказала, в каком доме хозяин жил, а где работники его. Сын хозяина якобы в первый год войны еще погиб, а когда Красная Армия подходила, они все уехали в Германию. В нашем доме, как оказалось, тоже рабочие жили, которые горшки какие-то глиняные изготавливали. Еще помню пожилого немца-кузнеца, который в маленьком домике с женой и сестрой жил. По-русски хорошо говорил и все просил председателя, чтобы тот их не выселял: «Уж мы как начнем помирать, так будем один другого хоронить, а последнего уж вы похороните. В Германии у нас никого нету». Председатель был не против, даже в Москву писал, но их все равно выселили.

Об этой семье пожилых немцев Елена Ивановна рассказала еще одну историю.

- Мы как-то у их дома сено сгребали и зашли воды попить. А на столе, кроме воды, немки тарелочки с вареньем поставили. Но в поселке ходили слухи, что так отравить могут. И вот одна немка заметила, что мы не подходим к столу, у виска покрутила пальцем и из каждой тарелочки попробовала.

- Друг мужа моей сестры, военный, с немкой жил, - вспоминает переселенка. - Когда немцев выселять стали, во все инстанции писал, чтобы ее оставили, всем доказывал, что это его жена. Все равно выслали. Так, он после так запил, что его из армии вышибли.

Военная хитрость

Запасливой уральской семье первые голодные зимы удалось спокойно пережить не только из-за грузовика картошки и коровы.

- Отец сильно болел, поэтому тяжелую работу выполнять не мог. Мать на ферме топила колхозное молоко, и он им торговал в центре поселка, там, где сейчас дом культуры стоит. Выручку на ферму отдавал, а ему за это трудодни ставили. Как-то ехал мимо большой воз с овсом, и один из мужиков шепотом спрашивает: «Не знаешь, кому мешочек можно продать?». Отец: «Ребятки, а, может, я у вас куплю?». Потом папе на реализацию 200-литровую бочку бензина привезли. Бензином этим вместо керосина лампы заправляли, главное, соли у горелки под стекло насыпать, чтобы не полыхнуло. Этой хитрости нас военные научили.

Со своим будущим супругом переселенка познакомилась благодаря подруге – Николай был приятелем ее мужа.

Семья Леонтьевых в середине 50-х. Фото: семейный архив.

- Колю в Большаково специально привезли со мной познакомить. Год встречались, приезжал он из Советска не по каждым выходным. Зарегистрировались потом здесь же, в поселковом ЗАГСе. Дальше я из колхоза выписалась и в Советск уехала.

После замужества началась новая жизнь. Елена сначала устроилась в военный госпиталь, потом родила дочь, сына… Но в 1960-м семья перебралась обратно в Большаково. За свою жизнь Елена Ивановна успела поработать в колхозе, в промкомбинате - строила дома и фермы, занималась изготовлением мебели.

Елена Ивановна Леонтьева живет в нашей области с 1946 года. Фото: Иван МАРКОВ

В 1988 году наша героиня вышла на пенсию и до сих пор живет в ставшем ей родным поселке.