Мама восьмерых детей: «Еще одну зиму в бане я не переживу»

Татьяна Карпухина живет в бане уже больше полутора лет. Фото: Надежда РЖЕВСКАЯ

Некороткое замыкание

30 октября 2019 года в поселке Родниково Черняховского района из-за короткого замыкания загорелся дом, в котором проживала многодетная семья Карпухиных. Никто из жильцов тогда, к счастью, не пострадал, а вот сам дом сгорел полностью.

- Дом был оформлен в собственность, но не застрахован, - вспоминает Татьяна Карпухина. – Что вы! Будь у меня страховка, разве бы я просила помощь у государства.

После пожара власти Черняховска выделили семье из маневренного фонда двухкомнатную квартиру на окраине города во временное пользование. На момент пожара из восьмерых детей трое были несовершеннолетними, учились в школе.

- Дети жили и учились в Черняховске, а я осталась охранять: осколки дома, живность. И огород! В землю мы с детьми вложили много сил, это – наш источник дохода, - рассказывает Татьяна. – Тогда мы много помощи получили. Сколько людей откликнулись на нашу беду! И мебель везли, и холодильник, и стиральную машину. Я очень благодарна. Быстро сориентировались и мародеры. Или металл искали, или кирпич – не знаю. В ворота ломились изо всех сил. К счастью, сын был у меня. Вот мы вместе и прогнали непрошенных гостей. И потом еще были визиты...

Татьяна признается, что муниципальные власти не оставляли их без внимания.

- Комиссия приезжала, и не раз. Меня заверили, что помощь будет, что дом построят, помогут, - вспоминает она. – И вот год прошел, полтора. От дома – руины, а кирпич, что остался, тронешь – рассыпается крошкой. Про стройку - тишина.

Зачем пустые надежды

Бить во все колокола! Так решила Татьяна, чуть окрепнув этой весной после долгой болезни.

- Зима в этом году была суровая, - вспоминает она. - А я в бане живу. Из обгоревшего шкафа сделала себе топчан, набросала одеял. Вот так и спала. Свет и вода подведены, печка есть. А стены в бане тонкие, слабые для таких морозов. Кочегарю весь день, к ночи вроде тепло. А рано утром просыпалась от нестерпимого холода. Видимо, переохладилась я сильно и тяжело заболела. Дочь приезжала, выхаживала меня. Так еще от мороза вода в бане замерзла. Уже и холода отступили, а я еще долго ходила за водой к соседям… Еще одну такую зиму я просто не переживу.

Награды Татьяны: орден «Родительская слава» (слева) и медаль «Материнская слава». Фото: Надежда РЖЕВСКАЯ

Татьяна уверяет, что не сидела, сложа руки.

- Постоянно обращалась в местную администрацию – и к главе, и к его помощникам, и к его заместителям. И все время заверяли, что готовится проект, что проект проходит экспертизу. А потом вдруг узнаю, что никто ничего строить не будет. Потому что дом, во-первых, в собственности. А во-вторых, дети у меня уже все выросли, одна только дочь сегодня – несовершеннолетняя.

И тогда Татьяна пошла по всем инстанциям, обратилась за помощью к журналистам. Карпухина уверяет: не сидела бы, и не ждала бы, если бы не эти заверения чиновников.

- Не хочу никого обвинять, - говорит Татьяна. – Но зачем обещать? Зачем дарить эти пустые надежды? Я бы тогда с самого начала иначе поступила. А сейчас хорошо говорить, что дети у меня все выросли. Дети, если на то пошло, только начинают устраивать свою жизнь. Кто-то еще студент, кто-то в армии служит, кто-то только на работу устроился. Так сложилось в моей судьбе, что ращу я их одна (глава семьи ушел из жизни в 2012 году. – Ред.), и никому из них не могу дать ни квартиры, ни денег на покупку жилья. Этот дом – был единственным любимым местом, где собиралась вся наша семья. А сейчас кто мы? Разъединенные. Бездомные. Аварийщики, которым нужно самим решать свои проблемы.

Жалуешься - получай!

Татьяне за весь этот шум, который она подняла в СМИ, достается.

- Спрашивают меня добрые люди, мол, а куда ты маткапитал дела? – делится Татьяна. - А мне скрывать нечего – всех детей родила до того, как начали маткапитал выдавать. Другие упрекают меня тем, что к Ордену родительской славы, который я получила в 2018 году, еще до пожара, мне прилагались 100 тысяч рублей, где они? Машину купила! Маленькую машину. Потому что без нее никак. В поселке ни магазина, ни медпомощи. Все на приличном расстоянии. Вот она – во дворе стоит. А вторая машина? Так она сломана и ремонту, похоже, не подлежит. Еще спрашивают, где деньги гранта? Еще 100 тысяч? Да мне этот грант деньгами не выдавали. Я выиграла эту сумму на строительство теплицы. Получила сертификат, получила стройматериалы, с детьми поставили теплицу, помидоры выращиваем.

Татьяна Карпухина говорит, что в ближайшее время намерена заняться утеплением стен в бане.

- Как это нужно делать – не знаю. Попрошу совета и помощи у добрых людей, - говорит Татьяна. – Другого выхода я не вижу.

ЧТО ГОВОРЯТ ВЛАСТИ

«Никто не отказывается помогать»

Сергей Булычев, глава администрации Черняховского городского округа:

- При всем уважении к Татьяне Карпухиной, к ее преданности и жертвенности семье, детям, внукам, не могу не сказать о спекуляции с ее стороны в вопросе обещанного властями строительства дома.

Да, разговор о помощи в строительстве дома после пожара был. Никто от этих слов и желания помочь не отказывается. За полтора года после пожара мы дважды делали проект дома, проходили все экспертизы, но правовое управление регионального правительства останавливало эту работу. По закону, если дом – в собственности, регион не имеет права выделять на это бюджетные средства. При первой же прокурорской проверке возникнет вопрос – на каком основании выделены средства на строительство частного жилья?

Да, Татьяна Карпухина – многодетная мать. Но на сегодня на иждивении у нее только одна дочь, она старшеклассница. Все остальные дети – взрослые: свои семьи, работа. Региональные, муниципальные власти никогда – и до пожара, и после пожара не обделяли вниманием и помощью эту семью. Выделяли средства. Дважды по 100 тысяч рублей, потом еще 30 тысяч рублей. У Татьяны две машины, огромные парники, пасека. Сказать, что семья бедствует, - нельзя, это неправда.

После пожара семье муниципалитет выделил двухкомнатную квартиру. Всем миром собрали им бытовую технику, мебель, вещи. Люди откликнулись на беду Карпухиных. Поверьте, не все так плохо!

Повторю, желание помочь семье было, есть и мы обязательно найдем способ построить дом до холодов. К бизнесу за помощью обратимся. Будем решать вопрос.