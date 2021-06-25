Партия «Новые люди» добилась финансирования ликвидации свалок в Калининградской области

Екатерина Семенова.

Отделение партии «Новые люди» добивалось этого решения с 2020 года. Средства будут потрачены на рекультивацию двух наиболее проблемных мусорных полигонов - в Советске и Черняховске. Также в Калининградской области планируют построить мусорный полигон и завод сортировки отходов.

Федеральное правительство выделяет почти 2,5 млрд рублей на ликвидацию несанкционированных мусорных свалок в регионах. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Деньги получат шесть регионов. Из них на первом месте по объему финансовой помощи оказалась Московская область – более 1,3 млрд. рублей, а вот второе место у Калининградской области. Всего за два года, по словам главы региона Антона Алиханова будет выделено 547 миллионов. Из них 52 миллиона запланированы уже на этот год.

Партия «Новые люди» доказала, что «мусорные» проблемы в регионе можно решать, если действовать вместе с жителями.

Многие мусорные полигоны перегружены. Фото: Александр Подгорчук

- Главной экологической проблемой Калининградской области является большое количество мусорных полигонов, которые сильно устарели. Их строили более 30 лет назад. В Калининградской области очень высокий уровень почвенных вод, которые загрязняются. Калининградские полигоны перегружены. Кроме этого, на них не проводят мероприятия против попадания ядов в почву. Все это ведет к серьезному урону для окружающей среды. Ко мне, как к депутату неоднократно обращались люди с просьбой помочь решить вопрос с несанкционированными свалками. Я неоднократно проводила пикеты, чтобы привлечь внимание властей. Отправлены десятки депутатских запросов в адрес природоохранного прокурора области и губернатора. Мы рады, что наше мнение было услышано, - рассказала сторонник партии «Новые люди» в регионе, депутат калининградской Областной думы Екатерина Семенова.

По ее словам, решение федерального центра поддержать область в борьбе с несанкционированными свалками – «ни может не радовать». Депутат уверена, что в ближайшее время общими усилиями с жителями и при прозрачном распределении полученных средств вопрос с несанкционированными свалками и мусорными полигонами будет решен. Отделение партии «Новые люди» будет следить за тем, насколько эффективно власти будут тратить выделенные деньги.