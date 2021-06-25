Закроет ли Калининград вслед за Краснодаром свои пляжи для непривитых туристов

В жаркую погоду пляжи переполнены, даже строительная техника не помеха отдыхающим. Фото: Александр Подгорчук

С 1 июля Краснодарский край начнет пускать на свои курорты только привитых от коронавируса туристов. Без справки о вакцинации заселиться в отели Сочи, Геленджика и Анапы не получится. Постановление о новых ограничениях подписал накануне губернатор Вениамин Кондратьев, что уже вызвало массовую отмену путевок и броней гостиниц. Возможно ли такое в Калининградской области, где также этим летом отдыхает большое количество россиян? Возможно, но не сейчас.

Как сообщили "КП" в оперативном штабе, некоторые ограничения уже введены, в частности, запрещено размещать в летних лагерях группы детей из других регионов. Что касается обычных туристов, то для них ничего не изменилось. Как сообщила радио "Комсомольская правда" главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура, пока все ограничивается тем, что в аэропорту "Храброво" выборочно тестируют прилетающих туристов - если у них вдруг обнаруживаются подозрения на коронавирусную инфекцию.

Однако исключать введение "туристических" ограничений не стоит - все зависит от санитарной обстановки. В последние дни в Калининградской области ежесуточный прирост заболевших ковидом составляет около 120 человек (в Краснодарском крайне, для сравнения, регистрируется немногим больше). Общее число заболевших достигло 35 545 человек. При этом каждый день фиксируется рост.

Все это заставило региональные власти пойти на ужесточение антиковидных мер, правда, пока они касаются туристов лишь косвенно. Так, с 25 июня по 15 июля в Калининградской области запрещено присутствие зрителей при проведении в помещениях мероприятий в сфере физической культуры и спорта. Также с 25 июня запрещена работа аттракционов, в том числе, расположенных на территориях парков культуры и отдыха.

- До особого распоряжения ограничивается деятельность детских комнат и центров, расположенных на предприятиях общественного питания, в торговых центрах и иных сооружениях, - отметили в оперштабе.

Кроме этого, власти требуют от работодателей перевести на удаленную работу до 31 июля сотрудников в возрасте 65 лет и старше, не вакцинированных против новой коронавирусной инфекции. Продлевается самоизоляция неработающих граждан старше 65 лет.

Напомним, ранее в области ограничили работу общепита с 12 часов ночи до 6 часов утра, а также сократили наполовину количество посадочных мест в ресторанах, кафе и фуд-кортах, расположенных в торговых центрах и не имеющих отдельного входа. Также был усилен контроль масочного режима в магазинах и общественном транспорте.