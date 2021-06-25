В Калининграде появится памятник советским воинам, павшим за освобождение Европы от нацизма

Торжественное открытие закладного камня. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде появится новый памятник. К следующему 9 Мая планируют установить мемориал воинам Красной армии, павшим за освобождение Европы от нацизма. В четверг, 24 июня, в парке Победы на месте будущего обелиска открыли закладной камень.

Инициаторами установки мемориала выступили депутаты Государственной думы России Александр Ярошук и Иван Белеков. Их инициатива была поддержана всеми профильными министерствами и ведомствами, одобрена Госдумой и губернатором Антоном Алихановым. Торжественный митинг в парке открыл Александр Ярошук.

- Три года назад мой коллега и товарищ из Алтайского края Иван Белеков начал поднимать исторические справки о том, где и как увековечен подвиг наших советских солдат, которые отдали свои жизни при освобождении Европы от нацизма. Мы с ним обращались в МИД, военно-историческое общество, Министерство обороны, в институты. Выяснилось, что на территории России и СНГ нигде нет памятного знака или обелиска, который рассказывает о более чем миллионе наших советских воинов, павших при освобождении стран Европы, - сказал Александр Ярошук. – И мы, проделав большую работу, получили точные исторические справки, официальные данные о том, сколько советских воинов погибло, освобождая Европу от нацизма.

Инициаторами установки мемориала выступили депутаты Государственной Думы России Александр Ярошук и Иван Белеков. Фото: Александр КАТЕРУША

По словам Александра Ярошука, были добыты данные, о которых мало кто знает. Так, например, он привел цифру: в боевых действиях на острове Борнхольм (Дания) погибли 30 советских военнослужащих. Борьба советских войск по освобождению Северной Норвегии велась во второй половине октября 1944 года войсками Карельского фронта в составе 14-й армии и 7-й воздушной армии при содействии сил Северного и Балтийского флотов.

Депутат отметил, что живем мы в непростое время, когда обстановка накаляется.

- Мы, окруженные натовскими недружелюбными государствами, видим, как нагнетается риторика по пересмотру итогов Великой Отечественной войны, по пересмотру всех исторических событий, которые происходили в те годы. Цель их одна - оправдать фашистов, оправдать нацистов. Мы являемся свидетелями того, как нацистские настроение растут в Европе, того, что происходит на Украине, в нашем братском государстве.

Также Александр Ярошук отметил важность открытия камня именно в памятный год 80-летия начала Великой Отечественной войны и 75-летия штурма Кёнигсберга. Говорил он и о патриотизме, о воспитании и обучении молодежи.

- Беда, что происходит. Это уже угроза существования нашего государства. Потому что задайте вопрос нашей молодежи: «Кто такой Жуков?» Больше 80 процентов не знают, кто это! Не говоря уже про других военачальников: Рокоссовского, Черняховского, Конева, Шапошникова. Поэтому мы будем делать все от нас зависящее. Поэтому и хотим открыть мемориальный комплекс.

Александр Ярошук рассказал, что памятник, который появится в парке Победы, особенный. На нем будет указано конкретно, сколько советских воинов погибло при освобождении стран Европы. Так, чтобы люди знали, какую цену мы заплатили.

Депутат Госдумы от Алтайского края Иван Белеков, который специально приехал в Калининград на мероприятие, назвал собравшихся на митинге потомками солдат великой Победы.

- Мы собрались здесь для святого дела. Это не акция и не политическая процедура. Это светлая дань памяти павшим в борьбе с коричневой чумой. Это исторический момент. Да, Красная армия сломала хребет нацизму! - сказал он.

В борьбе за свободу других народов безвозвратные потери Красной армии в 1944-1945 гг. составили 1 099 465 человек.

КОНКРЕТНО

Сколько советских бойцов погибло при освобождении стран Европы

Австрия - 26 006 человек

Болгария - 977 человек

Венгрия - 140 004 человека

Германия - 101 961 человек

Норвегия - 3436 человек

Польша - 600 212 человек

Румыния - 68 993 человека

Чехословакия - 139 918 человек

Югославия - 7995 человек.