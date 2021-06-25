Пандемии вопреки: АВТОТОР сохранил персонал и выполнил социальные обязательства

Компания освоила производство сразу трех новых моделей по полному циклу.

В 2020 году автомобилестроительная отрасль оказалась одной из самых пострадавших от экономических потрясений, вызванных пандемией. По объемам выпуска мировой автопром разом откатился на уровень десятилетней давности.

В Калининграде с конвейеров АВТОТОР сошли 156 832 автомобиля - на 26% меньше, чем годом ранее. Примечательно, что даже в этих условиях компания смогла освоить производство 18 новых моделей, в том числе сразу трех - по полному циклу (сварка, окраска, сборка).

Несмотря на снижение большинства ключевых показателей АВТОТОР удержал положение крупнейшего промышленного предприятия Калининградской области. В 2020 году автопроизводитель вновь обеспечил значительную долю загрузки транспортных мощностей Калининградского морского торгового порта (63% оборота всех контейнеров), порта Балтийск (64%) и Калининградской железной дороги (43% вагонооборота). Автомобильное производство в Калининграде продолжает обеспечивать заказами более 300 малых и средних предприятий региона, создавая там дополнительные рабочие места.

Подготовка к строительству нового цеха окраски уже завершена.

АВТОТОР остался и на лидирующей позиции среди крупнейших налогоплательщиков не только на территории Калининградской области, но и в Северо-Западном федеральном округе. Налоги и сборы, уплаченные компанией в 2020 году, составили 87,1 млрд рублей - это 47,6% всех налогов, собранных в нашем регионе.

Одним из главных достижений антикризисной политики предприятия стало то, что при существенном снижении объема производства удалось полностью - на уровне 2019 года - сохранить коллектив. Для этого руководство компании пошло на несколько нестандартных управленческих шагов. Часть персонала была привлечена к созданию новых производственных мощностей (прежде на такие работы привлекали подрядчиков со стороны), несколько сотен сотрудников задействовали на строительстве и благоустройстве объектов социальной сферы, включая подготовку к сдаче в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса «АВТОТОР-Арена» и спортивного парка.

- Таким образом, нам удалось сохранить квалифицированный персонал, избежав вынужденных массовых увольнений и потенциальной социальной напряженности, - подчеркнул Председатель Совета директоров ООО «АВТОТОР Холдинг» Валерий Горбунов.

В сложный пандемийный год АВТОТОР нашел возможность оказать своим работникам дополнительную материальную поддержку на общую сумму свыше 260 млн рублей. Так, по решению руководства компании были произведены дополнительные выплаты в размере 10 тысяч на каждого ребенка. Сотрудникам также выплатили вознаграждение за общие результаты работы. В конце прошлого года средняя заработная плата на АВТОТОР составила 44,1 тыс. рублей, что превышает средний показатель по региону на 17,7%.

АВТОТОР продолжил реализацию своих масштабных социальных проектов. Практически сразу же после начала пандемии акционеры приняли решение направить в распоряжение правительства Калининградской области 30 млн рублей. Эти средства затем были израсходованы на закупку медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты, антисептических растворов, лечение и профилактику заболеваемости и т. д. Финансовая помощь была оказана Калининградской епархии и нескольким организациям в сфере культуры, включая Музей Мирового океана.

Всего в пандемийном 2020 году АВТОТОР осуществил свыше 100 (!) социальных и благотворительных проектов, потратив на их реализацию более 500 млн рублей. Самым значимым событием стало открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «АВТОТОР-Арена» стоимостью 2,6 млрд рублей. Все работы компания оплатила из собственных средств.