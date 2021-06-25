Юбилей Калининградской области, год 1988-й: первый День города и конкурс красавиц

Самый первый День города в Калининграде прошел по-советски скромно. Фото: Валерий Маначин

Во второй половине 80-х перемены в общественной жизни в числе прочего принесли нам и неведомый доселе праздник – День города. Новая «мода» пришлась советским людям по душе. И по стране покатилась волна городских именин.

В Калининграде все началось с открытого письма, которое 22 марта 1987-го опубликовала «Калининградская правда». От лица инициативной группы петицию подписали трое участников штурма Кёнигсберга: писатель Юрий Иванов, профессор Никита Севастьянов и один из создателей историко-художественного музея Анатолий Петрикин. А суть их письма была такой. 4 июля 1946-го родился Калининград. Почему бы не сделать эту дату праздником?

Письмо вызвало множество откликов в поддержку инициативы. И в июле 1987-го власти одобрили предложение об учреждении в Калининграде нового праздника. Правда, сперва решили, что проводить День города следует не в июле, а… в мае. Так, дескать, лучше. Ведь июль – время отпусков. А в мае все еще «на посту».

Еще предлагалось устроить новый праздник 9 апреля. На протяжении долгих лет эта дата была, по сути, неофициальным Днем города. Горожане отмечали его не только как день взятия Кёнигсберга, но и как день начала новой, нашенской жизни на этой земле. Однако День города – праздник легкий, предполагает веселье. А 9 апреля хоть и праздник, но все же – со слезами на глазах…

И в итоге самый первый День города в Калининграде состоялся в нейтральные 28-29 мая 1988-го. По нынешним меркам все было более чем скромно. Но традиция была заложена. Более того, в 1989 году День города все же перенесли на июль, совместив с Днем рыбака. Но опыт этот тогда сочли неудачным. И в 1990-м День города снова провели в мае. Прошел он еще скромнее, чем прежде – дела в стране шли все хуже, и денег на торжества выделили в обрез.

В 1991 году Дня города уже вообще не было. Когда все рушится, не до праздников. А потом о Дне города и вовсе забыли. Вместо него летом в Калининграде стали устраивать некие «международные фестивали искусств». Пожалуй, главное воспоминание о них – это то, сколько там выпивалось пива…

Лишь в 1998-м власти наконец вернули День города. После этого традиция проводить его уже не прерывалась. Правда, в 2008 году торжества с июля опять перенесли – только уже на сентябрь. Чиновники уверяли, что праздник «переехал» по просьбам горожан: уезжаем-де летом в отпуск, обидно пропускать День города. Звучали и другие аргументы, не менее «веские». Скажем, у известных творческих коллективов и отдельно взятых звезд летом напряженный график – трудно их, занятых, заманить к нам в июле. А погода? Она ведь в янтарном крае такая непостоянная. Шутка ли, однажды на День города даже ураган был!..

Минул год, другой, третий. Вроде все уже должны были привыкнуть к переносу главного городского праздника, смириться. Однако многие калининградцы не желали отмечать его «по новому стилю». Как только заходила речь о подготовке к очередному Дню города, тут же возникала очередная протестная волна: верните праздник на июль!

И в 2012-м – вернули. Причем опять «скрестив» с Днем рыбака. Но ничего, один другому теперь уже не мешал, напротив, удачно дополняли друг друга. Правда, из-за чемпионата мира по футболу городские именины опять пришлось перенести – на 21-22 июля 2018-го. Однако, согласитесь, это не перенос на весну или осень. И уж тем паче не полная отмена, как это случилось год назад из-за пандемии. Не факт, что состоится и День города-2021. Во всяком случае, он уже перенесен – на сентябрь.

А В ЭТО ВРЕМЯ

А ну-ка, девушки!..

В 1988 году у нас состоялся и первый конкурс красоты.

Как и в Москве, где в июне 1988-го прошел самый первый официальный конкурс красоты по-советски, в Калининграде главным организатором выступил ВЛКСМ. Комсомол тоже ведь «перестраивался» и, пытаясь остаться передовым отрядом молодежи, шел на какие-то уступки, подстраивался под модные увлечения.

Многие возмущались. Мол, комсомолки, и вдруг чуть не голыми на публике дефилируют! В действительности «Калининградская красавица-88» была вполне целомудренна, больше напоминая старые добрые конкурсы «А ну-ка, девушки!». И отнюдь не «тлетворные» выходы в купальниках стали там главным. Куда чаще требовалось демонстрировать ум, чувство юмора, находчивость.

Во время конкурса она сказала: «Мое имя Виктория, что означает – победа». Так и вышло! Фото: Игорь Зарембо

Побороться за «королевскую» корону изъявили желание 380 девушек со всей области. Финал состоялся 27 ноября 1988-го во Дворце спорта «Юность». А победила 18-летняя Виктория Ивченко – студентка Калининградского технического института (ныне – КГТУ). Призом за победу стала туристическая поездка на две недели в Югославию.

Кстати, вуз она окончила с красным дипломом. И этот диплом экономиста ей пригодился: и теорией занималась (Виктория – автор научных работ по малому предпринимательству), и на практике свои экономические знания применяла, заведя небольшой бизнес. А еще у нее дочь и сын.

– Об участии в конкурсе впечатления остались самые светлые, – говорит она. – Это было здорово. Необычно, интересно, весело. Это была юность!..

Организаторы «Калининградской красавицы-88» были уверены, что заложили традицию. Тем не менее следующий конкурс красоты у нас состоялся лишь десять лет спустя.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

1 января 1988-го Федерация тенниса СССР официально назвала второй ракеткой страны 20-летнего калининградца Александра Волкова.

В январе численность населения Калининграда достигла 400 тысяч.

В марте в области впервые был проведен благотворительный аукцион. Организатором его выступило областное отделение Советского фонда культуры. На аукционе, состоявшемся после концерта в филармонии, было продано 30 картин местных авторов на общую сумму в тысячу рублей.

В мае у нас были введены первые продуктовые талоны – на сахар.

9 мая в Парке имени 40-летия ВЛКСМ (ныне – Южный) был открыт памятный знак комсомольцам, участвовавшим в штурме Кёнигсберга.

В мае на молодежном первенстве СССР по атлетической гимнастике абсолютным победителем стал наш земляк Борис Великоиваненко.

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7 июня впервые из аэропорта «Храброво» вылетел самолет, доставивший наших рыбаков в Лас-Пальмас. До этого долететь в район промысла, а оттуда домой было возможно только через Москву.

В июле на Всесоюзных юношеских играх в соревнованиях по академической гребле победила команда из Светлого.

15 июля в доме № 15 по улице Марины Расковой произошел взрыв газа. Семь человек погибли, пятеро получили тяжелые травмы.

В июле на чемпионате мира по вольной борьбе среди юношей в самой престижной, тяжелой категории первое место занял калининградец Андрей Шумилин. А в августе он взял золото на Всесоюзных юношеских играх.

В августе на чемпионате СССР по радиоуправляемым моделям самолетов уже в седьмой раз лучшим стал наш земляк Валерий Журавель.

1 сентября в Калининграде появилась еще одна средняя школа – № 6 (ранее была школа-восьмилетка № 6 в Октябрьском районе, расформированная в 1981 году).

7 сентября горисполком закрыл доступ на остров Канта в ночное время – для защиты от вандалов парка скульптур. С 1 октября по 14 апреля остров был открыт с 6 до 23 часов, с 15 апреля по 30 сентября – с 6 до 24 часов.

24 ноября на Московском проспекте открылась художественная галерея (ныне – музей изобразительных искусств, который располагается в здании бывшей биржи Кёнигсберга).

16 декабря Калининградское телевидение впервые организовало прямую трансляцию из драмтеатра, где проходила ХХ областная партийная отчетно-выборная конференция. Во время эфира зрители также могли звонить в студию и задавать депутатам вопросы.