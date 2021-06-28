Погода на неделю: Калининград резко бросит в жар

Воздух снова прогреется почти до +30 градусов. Фото: Александр Подгорчук

Вот уже четверо суток подряд максимальная температура в Калининграде не превышает +25 градусов. Однако напоследок июнь все-таки еще раз подарит нам настоящую летнюю жару.

- В условиях отсутствия вторжения арктических воздушных масс стационарные воздушные массы над нашим регионом вновь начнут прогреваться, - прогнозируют в группе «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Резкое потепление произойдет в последний июньский день. До этого – в понедельник и вторник – температура сохранится такой же, какой была в последнее время. Термометры покажут +23..+24 градуса и будет преимущественно без осадков.

В среду, 30 июня, Гидрометцентр России прогнозирует в Калининграде до +28 градусов. Портал gismeteo.ru ждет +29.

Жара спадет так же резко, как наступит. 1 июля в нашем городе снова ожидается всего +24 градуса и небольшой дождь. На этом же уровне температура сохранится до конца недели.