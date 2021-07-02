В Зеленоградск - по посадочным местам: Власти объяснили новые правила поездок в приморские города

С 10 июля пассажирам придется тщательно планировать поездки на море. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградской области с 10 июля проезд в пригородных автобусах и электричках в выходные дни будет осуществляться только по посадочным местам. Решение об этом принял региональный оперативный штаб, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции.

О том, как будет реализовано это коронавирусное ограничение, в эфире радиостанции «Комсомольская правда» - Калининград» рассказала министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина. В первую очередь она уточнила, что ограничения распространяются не на весь пригородный транспорт, а только на транспорт, который следует в приморские города: Зеленоградск, Светлогорск, Пионерский, Янтарный, Балтийск, а также на Куршскую косу.

- Проезд в автобусах и электричках только по посадочным местам. Что касается железнодорожного транспорта, «Ласточек», это будут экспресс-рейсы, которые стартуют с Южного вокзала в соответствии с действующим расписанием, и высадка, соответственно, в пункте назначения, - сказала Евгения Кукушкина, добавив, что контролировать количество пассажиров в вагонах будут сотрудники железной дороги и другие специалисты.

Онлайн-продажа билетов на железнодорожный транспорт в выходные и праздничные дни будет приостановлена, только «живая» продажа в кассах и строго по количеству посадочных мест.

- Для «Ласточки» - это 386 сидячих пассажиров. Соответственно, аналогичные ограничения будут введены на автовокзале. Порядка 40% посадочных мест в автобусах будет продаваться непосредственно на автовокзале, после чего продажи будут приостановлены. Аналогичная ситуация по посадке в автобусы будет на Северном вокзале. Понятно, что там граждане покупали билеты у кондуктора, точно так же определенное количество людей станут запускать через переднюю дверь, после чего будет ограничение, - сказала Евгения Кукушкина.

Из-за новых ограничений пассажирам придется более тщательно планировать свои приморские поездки: после 10 июля вряд ли получится по привычке купить билет и уехать на последней электричке или автобусе. Возможно, стоит рассмотреть другие направления для отдыха, например районы рек и озер, и не забывать про восток области, предложила Евгения Кукушкина.

- Это же связано для нас с вами с историей роста заболеваемости ковидом. Вы видите, какая ситуация, и, чтобы предотвратить полный локдаун, были введены такие ограничительные меры. По профессиональному мнению главного санитарного врача, у нас основной риск заболеваемости идет в общественном транспорте, - подчеркнула министр развития инфраструктуры.