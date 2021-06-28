Калининградская область попала в список наиболее экономически устойчивых регионов

Глава ФоРГО Константин Костин.

Калининградская область расположилась на восьмом месте в списке регионов-лидеров экономической устойчивости. Об этом стало известно после публикации рейтинга, который подготовил Фонд развития гражданского общества (ФоРГО).

Тройку лидеров составляют Москва, Курская и Пензенская области. В десятку лучших вошли Владимирская область, Севастополь, Челябинская, Тюменская, Калининградская области, Дагестан. Республика Алтай и Северная Осетия (Алания) поделили десятое место.

Всего было исследовано 35 субъектов Российской Федерации. Полученный рейтинг основывается на четырех основных критериях:

1. Отношение суммы госдолга субъекта РФ к сумме доходов консолидированного бюджета, условно приведенной к календарному году.

2. Отношение начисленных по региону сумм НДС на конец квартала к сумме начисленных по региону сумм НДС на конец соответствующего квартала предыдущего года.

3. Индекс промышленного производства к соответствующему периоду прошлого года (в действующих ценах).

4. Отношение сумм регионального продукта по региону на конец квартала к сумме регионального продукта на конец соответствующего квартала предыдущего года.

Как отмечает глава ФоРГО Константин Костин, первый критерий - низкий уровень госдолга по отношению к доходам бюджета - был одним из решающих для регионов. Именно по нему в верхние строчки рейтинга попали Москва, Севастополь, Тюменская и Калининградская области. Другим важным критерием стала положительная динамика реального сектора экономики: здесь лучшие результаты показали Курская, Пензенская, Владимирская и Белгородская области, Севастополь, Республика Северная Осетия (Алания) и Дагестан.

Общей характеристикой для показателей всех регионов стала политика, направленная на восстановление социально-экономической ситуации в условиях пандемии коронавируса. Учитывалось и стимулирование субъектов экономической деятельности в регионах, и меры поддержки населения, и разумное применение антиковидных ограничений.

Исследование проводилось на основе данных Росстата. По мнению главы ФоРГО, несмотря на постоянную динамику статистики, результаты исследования достоверны. Однако не исключено, что в течение 2021 года позиции в рейтинге изменятся и на первые места вновь поднимутся нефтедобывающие субъекты.