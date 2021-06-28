«Жуткое зрелище»: Под Янтарным пассажирский автобус врезался в дерево

Авария произошла около поселка Поваровка. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининградской области в понедельник, 28 июня, рейсовый пассажирский автобус врезался в придорожное дерево.

ДТП произошло около поселка Поваровка, автобус №120 "Калининград-Янтарный" в результате аварии получил серьезные технические повреждения.

Первыми о происшествии сообщили очевидцы в соцсетях. Они же опубликовали фотографии. "Везу на машине пострадавших в БСМП", написала одна из очевидцев. "Жуткое зрелище, лучше в обход", отметил другой очевидец аварии.

На место выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции. По предварительным данным, пострадало 8 человек, позже число пострадавших увеличилось до 11 человек, среди них - 49-летний водитель автобуса. Среди пострадавших - двое детей. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Напомним, 27 сентября 2020 года на трассе под Янтарным (в районе поселка Кумачево) автобус этой же транспортной компании «Регио-Экспресс» выехал на встречную полосу и врезался в песковоз. В ДТП погибли шесть человек.

66-летнему водителю автобуса позже предъявили обвинение по ч. 5 ст. 264 УК России за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Расследование показало, что автобус был исправен.