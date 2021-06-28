Ехал 47 км/ч, в салоне - 80 человек: что известно о ДТП с автобусом под Янтарным

Последствия удара оказались страшными. Фото: Александр Подгорчук

Пассажирский автобус № 120, направлявшийся из Калининграда в Янтарный, попал в страшное ДТП в понедельник примерно в 14.30. Авария произошла около поселка Поваровка. По неустановленной пока причине автобус врезался в придорожное дерево справа по ходу движения.

К вечеру из официальных источников стали известны некоторые подробности, благодаря которым можно попытаться сложить примерную картину происшествия:

- Сообщение о ДТП поступило в 14.38. В протоколах значится, что авария произошла на 53-м километре автодороги Зеленоградск - Приморск через Светлогорск.

- По информации перевозчика (на основании данных навигационной системы ГЛОНАСС), автобус двигался со скоростью 47 км/ч.

- В салоне находились 80 человек, свободными оставались всего два места.

- Пострадали 27 человек, погибших нет. В первые минуты после происшествия в лечебные учреждения были отправлены 8 человек, в том числе 49-летний водитель и 2 детей. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

- Следственный отдел ОМВД России по Зеленоградскому району возбудил уголовное дело. Судя по всему, следователи считают, что причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 1 ст. 264 УК РФ).