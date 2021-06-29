Пассажирка автобуса, попавшего в ДТП под Янтарным: «Мы неслись прямо в дерево, но водитель никак не реагировал»

Почему именно водитель не смог избежать столкновения, выясняют следователи. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде продолжают обсуждать страшное ДТП, которое случилось в понедельник, 28 июня. Пассажирский автобус № 120, направлявшийся из Калининграда в Янтарный, на полном ходу врезался в придорожное дерево. В результате пострадали 27 человек, погибших, к счастью, нет. В первые минуты после происшествия в лечебные учреждения были отправлены 8 человек, в том числе 49-летний водитель и 2 детей. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

«Комсомолка» поговорила с пассажиркой автобуса, которая чудом не пострадала, хотя находилась в непосредственной близости от места сильного удара.

В тот день Ангелина ехала из Калининграда в Янтарный отдыхать. Автобус был полон (по официальным данным, в салоне находились 80 человек), так что сидячие места были заняты.

- Я зашла на Северном вокзале. Сесть было некуда, и я стояла впереди, слева от меня был водитель. Я была справа, как раз в том месте, куда потом пришелся удар. Но на очередной остановке зашел мужчина, и я чуть подвинулась левее, а он занял мое место. Как оказалось, это спасло меня. Потом я видела этого мужчину - его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В тот день Ангелина отправилась в Янтарный отдохнуть и даже представить себе не могла, чем обернется эта поездка. Фото: Instagram.com

По словам девушки, скорость у автобуса была не очень большая.

- Мы ехали не очень быстро. Я потом где-то читала о том, что наш автобус обгоняли или водитель вставлял какую-то флешку, отвлекся… Но резких поворотов не было. Думаю, водителю стало плохо или еще что-то. Потому что мы просто плавно начали двигаться вправо, не снижая скорости. Я видела, как мы едем прямо в дерево, - рассказывает Ангелина.

Заметили это и другие пассажиры, и кондуктор, которая начала выкрикивать имя водителя. Но тот никак не реагировал. Последовал сильный удар, посыпались осколки стекол…

- Я успела присесть, закрыться руками. Когда врезались, я думала, что мы вообще перевернулись или автобус куда-то упал. Лобовое стекло посыпалось на меня. Я не чувствовала боли, но видела на себе кровь. Стекло было сплюснуто, я начала его отрывать и вылезла из автобуса самая первая, потом люди за мной стали выбираться. Конечно, все были в шоке. Дети и их родители кричали. Кто-то сидел, кто-то лежал. Первыми я увидела детей с разбитыми головами. Дети были в крови. Мужчина был с разбитой головой, я его потом тоже видела в больнице. Девушку доставали с переломом. Кондуктор тоже поранилась… Все, кто был рядом со мной, пострадали сильно. Слева от меня водитель - его увезли на скорой помощи. Рядом со мной девушка - у нее открытый перелом ноги. И справа мужчина, которого доставали, он был зажат. Как мне повезло - не знаю. В больнице меня осмотрели. Только на спине царапина и неглубокие раны от стекол.

Сразу после ДТП на обочине начали собираться машины. Проезжающие останавливались, все старались помочь, несли аптечки, перевязывали раненых пассажиров.

Следственный отдел ОМВД России по Зеленоградскому району возбудил уголовное дело. Судя по всему, следователи считают, что причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 1 ст. 264 УК РФ).

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