«Пандемийный» пакет законов – исторический»: Глава ФоРГО и политтехнолог Константин Костин – о влиянии пандемии на политические процессы

Константин Костин.

Из-за новой волны коронавируса российским партиям придется перенести основную часть работы в интернет, уверен председатель правления Фонда развития гражданского общества, политтехнолог Константин Костин. Что еще следует знать о влиянии пандемии и грядущих осенних выборах?

По словам Константина Костина, переход процедуры выборов в интернет – закономерный этап развития, особенно во время пандемии. Для этого должна быть разработана надежная система идентификации личности избирателей и защиты результата. Тем не менее, пока это не произошло, необходимо делать процедуру голосования удобной более традиционными методами. Поэтому, уверен эксперт, уровень явки по-прежнему важен для качества выборов.

– Но мы должны понимать вот что: невозможно повысить уровень политического участия граждан, не создавая дополнительные возможности для этого участия. Именно поэтому разработанные решения для проведения голосования оправданны.

Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, являются вынужденной мерой, считает Костин. Однако по сравнению со всем остальным миром в России они были и остаются на уровне необходимого:

– На Западе локдауны вводили с запасом. Жители просвещенной Европы с удивлением узнавали, что в РФ, оказывается, дети посещают школы, студенты – вузы, что работают театры, что можно сходить в кафе и так далее. А в Европе люди в это время сидели дома, у них были закрыты магазины (кроме продуктовых), рестораны, во многих странах вводили комендантский час, где-то вообще выпускали на час. В России в данном смысле какая-либо избыточность отсутствовала.

Эксперт также считает, что «пандемийный» пакет законов, принятых уходящим составом Государственной думы, запомнится в новейшей истории наравне с принятием поправок в Конституцию РФ и пакета законов, направленных на создание правового механизма для реализации целей национального развития:

– Я говорю в данном случае больше как эксперт, а не как политолог, изучающий парламентаризм. Меняются мир, страна, представления о безопасности, меняемся мы сами. Сегодня понятно, что все эти изменения, которые, казалось бы, пришли ненадолго, носят долговременный характер. А в некоторых сферах они уже необратимы. Поэтому мне кажется, что три направления имеют большое значение: первое – это Конституция. Второе – цели национального развития – это то, чем станет жить страна в перспективе. И третье, конечно, «пандемийный» пакет. На мой взгляд, это основные направления деятельности Государственной думы VII созыва. И если говорить об основных задачах следующей думы, то для всей системы власти достижение целей национального развития будет мейнстримом. Кстати, пандемия никуда не уходит, и возможны новые вызовы в данной связи. И в экономике, и в социальной сфере, и в бытовых вопросах. Это то, что перейдет на следующую легислатуру, на очередной созыв.

Все это не повлияет на легитимность выборов, подчеркивает Костин:

– Что такое легитимность? Это когда люди согласны с результатом выборов. Чтобы ответить на этот вопрос, технологи смотрят на три показателя: последний опрос перед выборами (когда все социологические службы дают свои прогнозы), экзитполы и поствыборный опрос. Если три эти показателя совпали, значит, все честно. Вот работа наблюдателей, выявление нарушений на участках имеет значение, разрыв в цифрах опроса перед выборами и после них тоже имеет. Если люди в результате выборов получили то представительство, о котором они говорили за пять дней до голосования, значит, все прекрасно и легитимно.